Seligenstadt ist Host Town für die Special Olympics

Von: Laura Oehl

Vor dem Start der Special Olympics in Berlin sind 16 Athleten – darunter auch Schwimmer – in Seligenstadt zu Gast. SYMBOLBILD: Special Olympic World Games Berlin © Symbolbild: Special Olympic World Games Berlin

Bevor die Special Olympic World Games für Menschen mit Behinderung in Berlin starten, kommen Sportler aus Trinidad und Tobago in Seligenstadt unter. Dabei können sie Kultur und Menschen kennenlernen.

Seligenstadt – Zum ersten Mal finden in diesem Jahr die „Special Olympic World Games“ für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Deutschland statt. Bevor es für die Athletinnen und Athleten aber zum Austragungsort Berlin geht, verbringt eine Delegation aus 30 Personen – darunter 16 Sportler – aus Trinidad und Tobago einige Tage in Seligenstadt.

Die Einhardstadt ist eine von 200 Kommunen in Deutschland, die als „Host Town“ für die Special Olympics ausgewählt wurden. Im Rhein-Main-Gebiet sind unter anderem Wiesbaden, Darmstadt, Frankfurt, Hanau, Langen und Neu-Isenburg dabei. Die Stadt Seligenstadt sei von den „Special Olympics Hessen“ angefragt worden und habe sich daraufhin als Host Town beworben, erklärt Bürgermeister Daniell Bastian.

Seligenstädter Förderkreis Lichtblick hat Erfahrung mit Reisegruppen mit Handicap

Als Kooperationspartner ist der Förderkreis Lichtblick beteiligt, der mit zahlreichen Projekten, dem Klosterafé und dem Hotel Elysee einer der Hauptakteure zum Thema Inklusion in der Einhardstadt ist. „Die Förderkreis ‘Lichtblick’ Beschäftigungs GmbH profitiert zudem von viel Erfahrung mit Reisegruppen mit Handicap“, heißt es vonseiten der Stadt. Die Athletinnen und Athleten aus Trinidad und Tobago werden daher während ihres viertägigen Aufenthalts auch im Hotel Elysee untergebracht.

Alle vier Jahre finden die „Special Olympic World Games“ – die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt – als Sommer- oder Winterspiele statt. Allein aus Deutschland sind in diesem Jahr 355 Athleten am Start. In Berlin messen sich Tausende Athleten aus aller Welt in mehr als 26 Sportarten.

Vier Sportarten unter Seligenstädter Gästen vertreten

Vier Sportarten sind unter den 16 Sportlerinnen und Sportlern aus dem karibischen Land vertreten: Sie treten in der Leichtathletik, im Kraftdreikampf, im Schwimmen sowie im Reiten an. Zur Vorbereitung auf die Wettbewerbe werden die Sportler am Dienstag und Mittwoch, 13. und 14. Juni, jeweils vormittags im städtischen Stadion trainieren. „Wer sich für das Training der Athletinnen und Athleten interessiert, kann gerne vorbeikommen und zuschauen“, so Daniell Bastian.

Abseits des Sports sollen die Athleten in den jeweiligen Host Towns auch die Kultur, Bräuche und Menschen das Gastgeberlandes kennenlernen. So steht neben dem Empfang im Rathaus und Abendessen in den Restaurants der Seligenstädter Altstadt zum Beispiel auch eine Stadtführung unter dem Motto „Seligenstadt näher kennenlernen“ auf dem Programm.

Seligenstädter Bürgermeister hofft auf Impulse für Inklusion

Doch auch für die Seligenstädter selbst hoffe man auf einen bleibenden Effekt und Impulse, „beim Thema Inklusion verstärkt aktiv zu werden“, so Bastian. Jeder könne im Alltag seinen Beitrag leisten, Verantwortung für eine inklusive Stadtgesellschaft zu übernehmen. Impulsgeber soll dabei auch ein gemeinsamer Nachmittag mit Open-Air-Konzert auf dem Hans-Memling-Platz am Mittwoch (16 bis 18 Uhr) sein. Zum Auftritt der Band „Die Irren Typen“ – bestehend aus vier gehandicapten Musikern aus den Behindertenwerkstätten Hainbachtal/Offenbach – sind neben den karibischen Athleten auch die Seligenstädter Bürger eingeladen.

Mit ihrem selbstbewussten Auftreten und ihrem „Anderssein“ transportiere die Band wichtige Impulse in die Gesellschaft. Solche sollen – sowohl für die Seligenstädter als auch für die Athleten – auch aus den direkten Gesprächen mit den karibischen Gästen entstehen. (Von Laura Oehl)

Volunteers für die Host Town Seligenstadt willkommen Für den viertägigen Aufenthalt der Delegation aus Trinidad und Tobago können sich weiterhin freiwillige Helfer bei der Stadt melden. Die sogenannten Volunteers betreuen die Sportler während ihrer Zeit in Seligenstadt. Sie haben den Programmablauf im Kopf, begleiten die Delegation zu verschiedenen Orten in der Stadt und helfen bei Fragen. Englischkenntnisse sind nötig, da dies die Landessprache der Gäste ist. Interessierte können sich bei Vivian Wein unter z 875200 oder per Mail an sport-kultur@seligenstadt.de melden. (loe)