"Arbeiten überschreiten wiederholt die Schmerzgrenzen" - Seligenstädter vom Baulärm an Klinik empfindlich belästigt

In Seligenstadt fühlen sich Anwohner vom Baulärm am Anbau der Asklepios-Klinik massiv belästigt. Schon in der Früh würden die Arbeiten beginnen.

In Seligenstadt klagen Bewohner über Lärmbelästigungen

klagen Bewohner über Es geht um die Arbeiten am Anbau der Asklepios-Klinik

Der Asklepios-Geschäftsführer sieht das anders

Seligenstadt - Arbeiten am Anbau der Asklepios-Klinik Seligenstadt sorgen für Ärger mit Anliegern. Sie fühlen sich vom Lärm der Maschinen empfindlich belästigt. Die Arbeiter beginnen bereits gegen 6 Uhr, schreibt Waldemar Nowak, der an der Schubertstraße wohnt. Sogar samstags gebe es kein Durchatmen, da würden die Arbeiten fortgesetzt.

In einer E-Mail an die Bauaufsicht des Kreises Offenbach schreibt Nowak, dass die Wirkung des Betonverdichters „besonders beeinträchtigend“ sei. Die Maschine sei täglich in Betrieb, ihre „intensive Vibration“ versetze die gesamte Umgebung „massiv“ in Schwingungen. „Diese Vorgehensweise läuft seit mehr als sechs Wochen nahezu täglich und überschreitet wiederholt die Schmerzgrenzen“, schimpft Nowak.

Dabei wäre es seiner Ansicht nach möglich gewesen, „die unmittelbar tangierenden nachbarlichen Areale vor diesen Verdichtungsmaßnahmen weitestgehend zu entkoppeln“. Dabei würden drei Meter lange Profilschienen aus Baustahl mindestens 2,50 Meter tief entlang der Baugrenze in den Boden getrieben sowie auf der abgewandten Seite ein etwa zwei Meter tiefer, schmaler Graben ausgehoben. „Dadurch wird eine Weiterleitung der Vibration zu 85 bis 90 Prozent unterbunden“, erläutert Nowak.

Seligenstadt: Lärmbelästigung an der Asklepios-Klinik - Anwohner befürchtet Schaden an seiner Immobilie

Aus Kostengründen sei eine solche Maßnahme wohl nicht vorgesehen, „gegebenenfalls war sie dem ausführenden Bauunternehmen als geeignete Vorsorgemaßnahme nicht geläufig“, merkt der Anwohner an. Es sei zu erwarten, dass sich durch „diese ungehinderten langzeitlichen Vibrationen Bauschäden an unseren Immobilien entwickeln, für deren Beseitigung wir den Bauherren haftbar machen werden“, kündigt Nowak an.

Nachbar Hans Anton Elsen ist ebenfalls genervt. Er zitiert die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm, der zufolge im Umfeld von Krankenhäusern die Lärmbelastung tagsüber 45 Dezibel nicht überschreiten dürfe. Mit Hilfe einer Mess-App hätten er und Nowak aber Werte von mehr als 70 Dezibel festgestellt.

Seligenstadt: Asklepios-Geschäftsführer weist Lärmbelästigung zurück

Asklepios-Geschäftsführer Moritz May weist die Vorwürfe zurück. Lärmbelästigung gebe es nur punktuell, auch begännen die Arbeiter meist erst zwischen 7 und 7.30 Uhr. Bei vorbereitenden Arbeiten seien sie auch mal früher da, aber Lärm im geschilderten Ausmaß gebe es in der Frühe nicht, Samstagarbeit sei in der Regel nicht vorgesehen. Patienten würden vor Krach geschützt und Zimmer, die direkt an die Baustelle grenzen, seien bei lauten Arbeiten nicht belegt.

An andere Patienten würden bei zu erwartenden geräuschvollen Tätigkeiten Ohrstöpsel verteilt. Seit Baubeginn habe es von Seiten der Patienten „keine einzige Beschwerde wegen Lärms“ gegeben, betont May. Auch das Ausmaß an Erschütterungen sei wesentlich geringer als von den Anwohnern beschrieben.

Seligenstadt: Anbau der Asklepios-Klinik - eines der größten Bauvorhaben

Die Erweiterung der Klinik ist derzeit eines der größten Bauvorhaben im Ostkreis, die Kosten gibt May mit etwa zwölf Millionen Euro an. „Mit dem Erweiterungsbau sind keine zusätzlichen Fachabteilungen geplant. Unser primäres Ziel liegt in der Modernisierung der Patientenzimmer und Erhöhung des Hotellerie-Standards. Zusätzlich werden technische Anlagen erneuert und Arbeitsabläufe unserer Mitarbeiter verbessert.“

Insgesamt schaffe der Neubau auf zwei Stockwerken 98 Patientenbetten. Wobei die Gesamtzahl von 265 Betten bestehen bleibe, da von von Drei-, auf Ein- und Zweibettzimmer umgestellt werde. Nach dem Einzug – voraussichtlich im April 2021 – soll das alte Bettenhaus in zwei Stufen saniert werden. „Langfristig schaffen wir uns nach der Sanierung die Möglichkeit einer Bettenerweiterung“, fügt May hinzu. Die Fertigstellung des neuen Trakts ist für Juli/August vorgesehen, Richtfest soll im August sein.

Von Oliver Signus und Armin Wronski





Immer wieder sorgen Bauarbeiten für Ärger bei Anwohnern. Auch in Offenbach-Kaiserlei werden Bewohner von Baulärm belästigt.

Auf wenig Verständnis stoß in Offenbach-Kaiserlei ein Bauherr, der die Lärmbelästigungen zurückwies.