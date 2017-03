Magistrat lehnt Riesenwerbeturm rigoros ab

Plakat an Plakat am Zaun um den halben Mainflingener Verkehrskreisel herum: Die Gemeinde Mainhausen verfügt über keine sogenannte Gefahrenabwehrverordnung, Bürgermeisterin Ruth Disser behält sich jedoch eine abschließende Beurteilung vor.

Seligenstadt - Das Thema ist alt, Abweichungen und Variationen sorgen immer wieder für Aufregung: das Plakatier(un)wesen in unseren Kommunen. Von Michael Hofmann

Die Stadt Seligenstadt und die Nachbargemeinde Hainburg verfügen über sogenannte Gefahrenabwehrverordnungen, beide aus dem Jahr 1996, die alles bis ins Detail regeln und widrigenfalls Bußgelder androhen. In der Gemeinde Mainhausen geht es dagegen - mangels entsprechender Satzung - deutlich unbürokratischer zu. Vereine, die in Seligenstadt mit einem Plakat Werbung für ein Fest oder eine Veranstaltung machen möchten, wenden sich ans Ordnungsamt. Dort erhalten sie einen Antrag („maximal an fünf Stellen“) und/oder Auskunft über die ebenso kurze wie knappe Regelung: Nur Vereine aus Seligenstadt dürfen, gewerbliche Plakatierung ist verboten (Ordnungswidrigkeitsverfahren und Bußgeld drohen). Das Vereins-Ansinnen ist nach Antragsstellung gebührenfrei, die Erlaubnis beträgt maximal zwei Wochen vor der eigentlichen Veranstaltung. Als Tipp/Anregung gilt: Plakatierung auf den Kultursäulen. Das liegt im Sachgebiet der Tourist-Info, dabei entstehen jedoch Kosten pro Plakat und Kultursäule.

Das unbefugte Plakatieren, Beschriften, Bemalen und Besprühen von öffentlichen Flächen an öffentlichen Straßen sowie in öffentlichen Anlagen ist in der Einhardstadt und in der Gemeinde Hainburg gleichermaßen verboten. Wer sich mit den Details beschäftigt, stellt überrascht fest, wie vielschichtig öffentliche Flächen sein können: Wertstoffbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe, Verteiler-und Schaltkästen, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Parkhäuser, Spielplätze, Schallschutzwände, Zäune, Geländer, Bänke, Denkmäler, Bäume, Blumenkübel, Licht- und Leitungsmasten, Wartehäuschen, Briefkästen, Telefonzellen sowie Türen, Tore, Wände und Mauern von öffentlichen Gebäuden.

In Gewerbegebieten und am Sportgelände Zellhäuser Straße habe die Stadt Seligenstadt in Zusammenarbeit mit professionellen Partnern für einheitliche Wegweiser gesorgt „und damit den Wildwuchs unterbunden“, sagt Bürgermeister Dr. Daniell Bastian. Wenig Handhabe dagegen hat die Kommune allerdings bei Plakaten und Webestreifen auf privaten Mauern oder Zäunen. Das ist weit verbreitet, bringt dem einen oder anderen Hausbesitzer, der sich an seiner dergestalt zugepflasterten Einfriedung nicht stört, angeblich ein sattes Zubrot.

+ Umstrittener Werbeturm an der Kapellenstraße: Stadt war dagegen, der Kreis setzte sich darüber hinweg, erteilte die Erlaubnis. © mho Doch die Toleranz der Stadt, die „wilde Plakatständer von Geschäften“ durchaus duldet, hat natürlich ihre Grenzen. Etwa wenn es sich um zu große oder Großflächenplakate handelt oder gar um sogenannte Werbetürme wie an der Kapellenstraße, für die dort kein Bebauungsplan existiert. In zwei dieser deshalb baugenehmigungspflichtigen Fälle hat die Stadt ihr Einvernehmen verweigert. Motto: „Wenn wir eins genehmigen, dann kommen alle“, so Bürgermeister Dr. Daniell Bastian. Aber der Kreis Offenbach, bekanntlich Genehmigungsbehörde, zeigte sich aufgeschlossen und erteilte in beiden Fällen dennoch die Erlaubnis. In einem weiteren Fall im Stadtteil Froschhausen liegen sich Stadt und ein Grundstückseigentümer seit langer Zeit in den Haaren. Der Wunsch des Eigentümers und einer Profi-Firma im Sandborn-Gebiet einen 40 Meter hohen Dreiecks-Werbeturm - Hingucker von der Autobahn her - aufzustellen, lehnte der Magistrat von Beginn an rigoros ab. In der Folgezeit gab es - schon vor Bastians Amtszeit - nacheinander Widerspruchsverfahren, Klage vor dem Verwaltungsgericht in Darmstadt, einen Gütetermin sowie einen Ortstermin.

Allein der Magistrat blieb hart, wollte auch eine inzwischen nachgeschobene 30-Meter-Variante nicht dulden. Auch dieser Turm, so der Bürgermeister gestern, „ragt noch über die Skyline von Froschhausen“. Der Streit ist weiter gerichtsanhängig, der Ausgang offen. Erwartet wird eine Grundsatzentscheidung. Alles nur, weil der entsprechende Bebauungsplan keine Höhenbegrenzung enthält, seufzt der Seligenstädter Rathauschef.

Werbepylone oder Reklamemasten sorgen allerdings auch andernorts für viel Ärger. Beispielsweise produzierte ein Fall an der Autobahn A7 bei Nersinger Schlagzeilen. Dort formulierte sogar die Autobahndirektion Südbayern Einwände gegen einen dieser hohen Werbemasten. Die Länder Bayern und Baden Württemberg, so die Faustformel, legen die Vorschriften restriktiv aus - nützt in Hessen freilich nicht viel.

Deutlich gemächlicher geht es da in der Gemeinde Mainhausen zu. Nach Angaben von Bürgermeisterin Ruth Disser gibt es dort keine entsprechende Satzung gegen wildes Plakatieren. Eine Beantragung sei in der Regel kein Problem, die Gemeindeverwaltung behalte sich allerdings das letzte Wort vor. McDonald- oder Coca-Cola-Plakate in unmittelbarer Nähe eines Kindergartens stoßen auf Ablehnung. Und was private oder Vereins-Wände und Zäune betrifft, so soll der berühmte „Kasten Bier“ bisweilen als Zahlungsmittel genügen.