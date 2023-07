Rassistische Beleidigungen und Angriff am Mainufer - Polizei sucht Zeugen

Gewalttat

Auf rassistische Beleidigungen folgt ein körperlicher Angriff. In Seligenstadt wurden zwei junge Männer am Mainufer angegangen.

Seligenstadt - Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall gefährlicher Körperverletzung, die sich bereits am 15. Juli am Mainufer in Seligenstadt ereignete, und sucht weiterhin nach Zeugen. In den frühen Morgenstunden gegen 1:50 Uhr befanden sich ein 22-jähriger Mann aus Seligenstadt und ein 17-jähriger Jugendlicher aus Mühlheim gemeinsam am Mainufer in der Nähe der Mainfähre, als sie auf eine unbeteiligte Gruppe von sechs Personen trafen, von denen mindestens eine weiblich war.

Berichten zufolge wurde das Duo von dieser Gruppe offenbar rassistisch beleidigt. Anschließend stiegen die Personen in zwei Fahrzeuge, einen blauen Opel Corsa und ein silbernes Auto. Kurz darauf stoppten die Fahrzeuge in der Nähe der beiden jungen Männer. Aus dem blauen Corsa stiegen zwei Personen aus, von denen einer dem 22-jährigen Opfer unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Danach stiegen die Täter wieder in den Corsa ein und fuhren davon.

Gefährliche Körperverletzung in Seligenstadt: Polizei sucht Zeugen

Der 22-jährige Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch durch einen Rettungswagen versorgt. Eine Polizeistreife begleitete ihn sicher nach Hause.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: Ein etwa 18 Jahre alter Mann, etwa 1,80 Meter groß, trug zur Tatzeit eine dunkle Hose und einen dunklen Kapuzenpullover. Auffällig war auch seine schwarze Basecap mit einem Löwen-Emblem.

Die Kriminalpolizei ruft nun mögliche Zeugen auf, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden, um bei den Ermittlungen behilflich zu sein. (nhe)

