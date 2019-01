Schulprogramm des Kreises sorgt für lange Gesichter

Seligenstadt – Nach Ansicht des Kreises Offenbach gibt es dringendere und drängendere Schulprojekte als die Ganztagsschul-Umwandlung der Konrad-Adenauer-Schule (KAS; wir berichteten) und die Platzprobleme der mit Abstand kleinsten Seligenstädter Schule, der Klein-Welzheimer Walinusschule.

Diese Schlüsse zieht Bürgermeister Dr. Daniell Bastian (FDP) nach der Klausur-Tagung der Liberalen vom Wochenende, die sich intensiv der Schulplanung des Kreises Offenbach widmete. Durch das Hessenkasse-Programm seiner ärgsten Finanznöte entledigt habe der Kreis „ein durchaus anspruchsvolles Schulprogramm“ aufgestellt, darunter zwei Neubauvorhaben in Heusenstamm und Langen, „aber unsere Schulen spiele leider in den kommenden Jahren keine Rolle. “. .

Dies, so Bastian weiter, sei umso bedauerlicher, als Landrat Oliver Quilling (CDU) in Sachen KAS im Herbst Gesprächsbereitschaft signalisiert habe, vor allem, nachdem die Stadt sich ja an den für Ganztagsschul-Status erforderlichen Ausbaumaßnahmen als Partner beteiligen wolle.

Wenig Chancen auf Verbesserung der Situation scheint es auch für die Klein-Welzheimer Walinusschule zu geben. Der beengte Schulkörper, der zu kleine Pausenhof sowie die direkt angrenzende Nachbarschaft zu Feuerwehr und Landschaftsschutzgebiet „eröffnen mittelfristig keinerlei Perspektive“, sagt Bastian. Jahre des Überlegens und Zuwartens sind inzwischen verstrichen: Obwohl jeder weiß, dass der Schulhof zu klein ist, zeichnet sich keine Lösung ab. Schon seit vielen Jahren ist dies auch beim Schulförderverein Thema. Aber auch dessen Engagement trug keine Früchte. Den vorderen Teil des Hofes teilt sich die Schule mit der Feuerwehr. Die Wiese im hinteren Teil Richtung Main ist oftmals zu nass für eine Nutzung. Eine Umgestaltung der Fläche scheitert an der Einstufung als Landschaftsschutz- und Überschwemmungsgebiet. Dieser Tage griff die Seligenstädter CDU-Stadtverordnetenfraktion die Thematik in einem Antrag wieder auf, drängte auf eine „zeitnahe“ Lösung. Demnach soll der Magistrat Kontakt „mit den zuständigen Stellen“ aufnehmen, um eine mögliche Umgestaltung zu erörtern. Dies „mit dem Ziel, dass der hintere Bereich der Schule (Wiese) wieder während der Pausen genutzt werden kann.“ Derzeit sei das oft nicht möglich, da die Wiese „oft zu nass ist und die Kinder somit zu viel Schmutz in das Schulgebäude tragen würden.“

Leserbilder: Die schönsten Plätze in Seligenstadt Zur Fotostrecke

Von der CDU-Initiative zeigt sich Bürgermeister Bastian überrascht. Noch im vergangenen Herbst sei Landrat Oliver Quilling vor Ort gewesen, wegen der Landschaftsschutz-Thematik sei auch das Regierungspräsidium in Darmstadt eingebunden worden. „Aber am Ende ist alles im Sand verlaufen“, so der Bürgermeister.

Dabei, so Bastian, gäbe es für die Walinusschule eine ideale Lösung: Ein Neubauvorhaben am Ortsausgang, im Bereich der Don-Bosco-Schule (früher Gerhart-Hauptmann-Schule). (mho)