Stadtverordnete stimmen für neues Kita-Konzept in Froschhausen 

Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres geht im Gebäude der bisherigen Kindertagesstätte St. Margareta an der Schulstraße in Froschhausen voraussichtlich eine neue Einrichtung mit dem Schwerpunkt Gesundheitsförderung in Betrieb.

Seligenstadt – Bis auf die Grünen, die lieber eine kommunal betriebene Kita an dieser Stelle gesehen hätten und sich der Stimme enthielten, stimmten in der jüngsten Stadtverordnetensitzung alle Fraktionen einer Vereinbarung mit dem gemeinnützigen Unternehmen „Sense Ability“ aus Obertshausen als neuem Träger zu.

Dass in dem Altbau neben der Grundschule nach dem Umzug der katholischen Kita in das neu errichtete Gebäude im Backesfeld entgegen früheren Planungen weiterhin Kinder betreut werden würden, war seit dem vergangenen Sommer absehbar. Um den erhöhten Platzbedarf sowohl im U3-Bereich als auch für Drei- bis Sechsjährige kurzfristig aufzufangen, hatte die Verwaltung im Bedarfsplan 2018/19 den Weiterbetrieb empfohlen, bis andernorts eine weitere Kindertageseinrichtung errichtet sei. Wie Bürgermeister Dr. Daniell Bastian in der Sitzung berichtete, wird dieser Plan weiter verfolgt. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Träger, der selbst mit einem Angebot auf die Stadt zugekommen sei, werde daher vorerst nur auf „einige Jahre“ angelegt.

Was die „Sense Ability“ in der alten Margareta-Kita machen will, ist für Seligenstadt neu und wurde von Fraktionssprechern daher auch als Erweiterung des konzeptionellen Angebots in der Stadt begrüßt. Schon in den Ausschussberatungen war die Ausrichtung an den Prinzipien des Mediziners und Naturheilkundlers Sebastian Kneipp – unter anderem viel Bewegung an frischer Luft, die bekannten Wasserkuren und vegetarische Ernährung – gut angekommen. Ein weiterer Vorteil aus Sicht des Rathauschefs: Künftig sollen sich deutlich weniger Kinder den Platz in den Räumen und auf den Außenanlagen teilen.

Konkret soll der „Gesundheitskindergarten“ laut Bastian im September mit zwei Krippengruppen und einer Kindergartengruppe an den Start gehen. Im Januar 2020 kommt laut Angebot dann eine zweite Gruppe für Drei- bis Sechsjährige dazu. Größere Umbauten sind laut Magistratsvorlage nicht nötig. Der neue Träger werde die vorhandenen Möbel und die Küche übernehmen. 30 000 Euro für die Innenrenovierung stehen im Haushalt bereit.

Als Betriebskostenzuschuss für die ersten Monate von September bis Dezember plant die Stadt gemäß Vorlage 97 000 Euro ein, die aus dem laufenden Etat bestritten werden können. Für 2020 – dann durchgehend mit vier Gruppen – rechnet der Kämmerer dann mit 383 000 Euro. Wegen des Bauzustandes der alten Margareta-Kita erwartet die Verwaltung keine Probleme: Die Kindergartenaufsicht des Kreises Offenbach habe bereits Zustimmung signalisiert. So hat es der Rathauschef mit der parallelen Standortsuche für einen Neubau offenbar nicht eilig: Darüber werde man sich „demnächst Gedanken machen“, so Bastian.

VON OLIVER KLEMT