Starke Geruchsbelästigung in Froschhausen: Nachbar vermutet Gefährdung für die Gesundheit

Den Sommerabend gemütlich im Garten oder auf der Terrasse ausklingen lassen? Nachts bei offenem Fenster schlafen oder morgens Fenster öffnen und frische, kühle Luft einatmen? Oder ins Kinderzimmer, wie der Arzt empfiehlt, feuchte Abendluft hereinlassen, damit sich zur Grippezeit der Husten bessert? Das, so klagt Leser Rainer Klunk, sei in Froschhausen seit mehr als einem Jahr nicht mehr uneingeschränkt möglich.

Seligenstadt – Deshalb hat er sich an die Stadt Seligenstadt, das Regierungspräsidium Darmstadt und unsere Zeitung gewandt.

„In unregelmäßigen Abständen wabern übel riechende Dämpfe durch Froschhausen“, schreibt Klunk da. Am stärksten sei der Gestank im Westen, zwischen Offenbacher Landstraße, Wald und A 3. Da dort das Gewerbegebiet Am Reitpfad liegt und die höchste Konzentration im Umfeld des Gebäudes Am Sandborn 9 auszumachen sei, geht er davon aus, dass einer der ortsansässigen Betriebe der Verursacher ist.

Einmal bis mehrmals wöchentlich, morgens, abends, oder ganztags, rieche es „diffus nach verbranntem Gummi oder Plastik“; teils derart, dass Hustenreiz ausgelöst werde. In unmittelbarer Nähe befinde sich nicht nur ein Neubaugebiet, sondern auch ein kürzlich vollendetes Reihenhausquartier, so Klunk. Zahlreiche Bewohner hätten zudem kleine Kinder.

Seligenstadt: Regierungspräsidium antwortet

„Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung, besonders der Kinder, sollte immer an erster Stelle stehen“, findet Klunk. Deshalb hat er einen umfangreichen Fragenkatalog an die für Immissionsschutz zuständige Stelle beim Regierungspräsidium (RP) geschickt. Und dieser Tage tatsächlich Antwort erhalten.

Darin berichtet Sprecher Christoph Süß von einem Besuch bei der Firma M+R Dichtungstechnik. Es ging um Luftreinhaltung, mögliche Mief-Ursachen und gegebenenfalls Abhilfe dagegen. Die Aufsichtsbehörde leistet umfassende Aufklärung – Abhilfe schaffen kann sie aber nicht: Von „schädlichen Umwelteinwirkungen“ sei nicht auszugehen.

Seit 1995, so der Bericht, stelle die Firma dort Dichtungen her. „Zum Zeitpunkt der Besichtigung (19. November, d. Red.) waren zwei Produktionslinien in Betrieb. Als mögliche Ursache der Beschwerden gab die Firma den Einsatz geruchsintensiver Mischungen an.“ Zudem sei sie dabei gewesen, Sturmschäden vom 18. August zu beseitigen. Da sei das Dach der Lagerhalle abgedeckt, ein Abluftkamin zerstört worden. Das Dach sei noch nicht ganz wiederhergestellt, der Kamin solle „in den kommenden Tagen installiert werden“. Damit entspreche die Lüftung im Wesentlichen wieder dem Stand der Technik.

Seligenstadt: Situation ist gesundheitlich unbedenklich

Zur Fabrikation der Dichtungen werde das Gummiprofil in geschmolzenes Salz gepresst, erläutert das RP. „Der Umgang mit den eingesetzten Kunststoffen gilt als gesundheitlich unbedenklich.“ Beide Materialien würden auch in der Trinkwasserversorgung und der Lebensmittelproduktion eingesetzt. „Nichtsdestotrotz kann es bei deren Verarbeitung zu Geruchsemissionen kommen.“

Der Firma zufolge passiert dies ein- bis zweimal die Woche bis zu vier Stunden. Daraus errechnen die Aufseher eine mögliche Dauer von 424 Stunden im Jahr. In Wohngebieten dürfe es zu maximal zehn Prozent der Stunden müffeln, dieser Wert sei um 50 Prozent unterschritten. Zuvor war der Betrieb 2015 und 2018 überprüft worden.

Rainer Klunk wird die Situation im Auge behalten. Beziehungsweise in der Nase.

VON MARKUS TERHARN

