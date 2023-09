Stinkende Nebelschwaden im Garten

Von: Laura Oehl

Rauchige Nebelschwaden ziehen immer häufiger vom Schornstein der Köba-Sewifa durch den Garten von Anwohner Gerald Wittke. © Privat

Anwohner im Klein-Welzheimer Ziegelweg und der Hauptstraße fühlen sich durch die angrenzende Textilwaren-Firma belästigt. Sie beklagen Rauchwolken und einen unangenehmen Geruch.

Klein-Welzheim – Eine hohe Rauchwolke, nebelartige Schwaden, die sich durchs Wohngebiet ziehen, und einen unangenehmen Geruch beklagen Anwohner des Ziegelwegs und der Hauptstraße im Seligenstädter Ortsteil Klein-Welzheim. „Das Fenster aufmachen und lüften geht nicht“, sagt Anwohner Thomas Studtrucker. Auch seine Nachbarin Karin Brunner leidet unter dem Rauch und dem unangenehmen Geruch. „Es stinkt, als würde jemand Plastik im Kachelofen verbrennen“, beschreibt sie die Situation.

Auslöser ist offenbar eine Maschine der Firma Köba-Sewifa an der Klein-Welzheimer Hauptstraße. Dort wird mittels sogenannter Flammkaschierung „ein Polyurethanschaumstoff auf Basis Polyester und Polyäther ein- oder beidseitig mit circa 1 000 Grad Celsius angeflammt“, wie auf der Webseite der Firma erklärt steht. Auf diese Weise kann der Schaum mit einem Textil, einer Folie oder einem anderen Obermaterial verbunden werden.

Anwohner in Klein-Welzheim: Draußen das Gefühl, keine Luft zu bekommen

„Der Schornstein geht direkt aus der Maschine heraus nach draußen“, sagt Anwohner Gerald Wittke, der kürzlich von Geschäftsführer Raffaele Peruzzi in die Firma eingeladen wurde. „Er meinte, man riecht kaum etwas, aber ich bin fast umgefallen, als ich in die Halle kam“, beschreibt er. Per Mail hatte er sich, wie auch andere Anwohner, beim Geschäftsführer von Köba-Sewifa über die regelmäßigen Nebelschwaden und den penetranten Geruch beschwert. „Vor ein paar Wochen ging das bis in den Abend hinein. Man konnte trotz gutem Wetter nicht draußen sitzen, ohne das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen“, so Wittke.

Auch andere Nachbarn beschäftigt die Situation. „Dieser Geruch liegt in der Luft. Man hat auch einen ganz komischen Geschmack im Mund“, erzählt Ramona Blumör, die bereits seit 25 Jahren neben der Firma wohnt. Schon vor einigen Jahren habe sie mit der Geschäftsführung gesprochen – allerdings ohne Erfolg.

Stadt Seligenstadt verweist an RP Darmstadt

Vor wenigen Wochen wendeten sich nun einige Anwohner an die Stadt. „Die Stadt Seligenstadt kann in diesem Fall allerdings nicht direkt tätig werden, sondern muss die Anliegen der Betroffenen weiterleiten. Zuständige Fachbehörde ist das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt“, erklärt Erster Stadtrat Michael Gerheim. Man habe die Beschwerden an das Regierungspräsidium (RP) weitergegeben.

Dieses bestätigt auf Nachfrage, dass die Beschwerden eingegangen seien und erklärt: „Die Firma Köba-Sewifa verfügt über eine Genehmigung vom Mai 2016. Im damaligen Genehmigungsbescheid hat unsere Behörde Grenzwerte für die anlagenspezifischen Emissionen (Kohlenstoff und Emissionen aus Fomaldehyd; Anm. d. Red.) festgelegt, die durch eine Messung bei Inbetriebnahme und anschließend alle drei Jahre überprüft werden müssen. Bisher gab es hierbei keine Beanstandungen.“

Die Produktion der Firma Köba-Sewifa an der Klein-Welzheimer Hauptstraße sorgt für Unmut bei den Anwohnern im dahinter angrenzenden Wohngebiet. © Oehl

Regierungspräsidium kündigt weitere Kontrollen in Klein-Welzheim an

Ein Geruchsgutachten, das für die Genehmigung vorgelegt wurde, sei zu dem Ergebnis gekommen, „dass es an höchstens vier Prozent der Jahresstunden zu Geruchseindrücken kommen könnte“, so ein Sprecher des RP. Laut Bundesemissionsschutzgesetz dürften „an höchstens zehn Prozent des Jahres Gerüche feststellbar sein, das wären 876 Stunden pro Jahr“, heißt es weiter – also knapp 36 Tage. Ob dieser Wert, anders als im damaligen Gutachten, aktuell überschritten wird, werde derzeit noch geprüft.

Dichten Qualm oder ebenfalls von Anwohnern angesprochene feine Faserflocken habe das RP bei einem Vor-Ort-Termin Ende Juli nicht feststellen können. Wie die Behörde ankündigt, sollen aber weitere Kontrollen folgen, um ein ausgewogenes Bild zu erhalten.

Firma will offenbar Kamin erhöhen

Darüber hinaus hat die Firma Köba-Sewifa offenbar geplant, den Kamin zu erhöhen. Bereits in dem Geruchsgutachten sei die erforderliche Höhe des Schornsteines ermittelt worden, „um sicherzugehen, dass die Abgase in die freie Luftströmung gelangen und ausreichend verdünnt werden“, so das RP. Die nun geplante Erhöhung stelle eine freiwillige Maßnahme der Firma dar. Werden die Abgase verdünnt, soll auch der Geruch weniger intensiv sein.

Weil es offenbar Probleme bei der Lieferung gab, konnte der geplante Termin für die Erhöhung Ende Juli jedoch nicht eingehalten werden. Wann es dazu kommt, ist unklar. Auf eine Anfrage der Redaktion an den Geschäftsführer gab es bis zum Redaktionsschluss dieses Berichts keine Antwort.

Ob ein höherer Schornstein wirklich eine Veränderung bringt, bezweifeln die Anwohner. „Der Dreck ist ja derselbe. Wir atmen ihn trotzdem ein“, sagt Thomas Studtrucker. Dass er am Rande eines Gewerbegebiets wohnt, ist ihm bewusst. Bei der Wohnungsbesichtigung an einem Wochenende vor knapp zwei Jahren habe er von Rauch und Geruch nichts mitbekommen. „Mittlerweile wird aber auch am Samstagvormittag produziert“, sagt er. „Das ist ganz klar eine Minderung der Lebensqualität – und auch des Wertes der Grundstücke hier.“ (Von Laura Oehl)

Über Köba-Sewifa Die Firma „KÖBA-Sewifa GmbH“ stellt Textilien her, be- und verarbeitet sie. Bei einer Fusion ging sie 2003 aus den für Kaschierungen, technische Wirkwaren sowie deren Veredelung und Weiterverarbeitung bekannten Firmen „KÖBA-Ausrüstungs-GmbH“ und „Sewifa Textilwerk Hans Köhler GmbH“ hervor. Seit 1959 sitzt die Firma, die zuvor als „Seligenstädter Wirkwarenfabrik“ (Sewifa) in Seligenstadt saß, in Klein-Welzheim. Raffaele Peruzzi ist seit 2015 Geschäftsführer, die Gründerfamilie Köhler ist Eigentümer und Gesellschafter. (loe)