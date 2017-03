Seligenstadt umwirbt den DFB

Offenbach/Frankfurt - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) scheint die Geduld mit der Stadt Frankfurt zu verlieren. Sollte sich der Bau von Fußball-Akademie und Zentrale auf dem Rennbahn-Gelände weiter verzögern, deutet vieles darauf hin, dass sich der Verband ein anderes Areal sucht.

Ins Spiel gebracht wird bereits ein Standort in Seligenstadt. Eigentlich sollten auf dem Gelände der Pferderennbahn in Frankfurt-Niederrad schon längst die Bagger rollen. Doch der DFB-Neubau verzögert sich seit mehr als einem Jahr, weil der Rennklub das Areal nicht räumen will. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass der Rechtsstreit zur Riesen-Belastungsprobe wird. Sportdezernent Markus Frank (CDU) sagte dem Hessischen Rundfunk, er sei entsetzt, dass die Galopper alles daran setzten, das Akademie-Projekt zu verzögern. Er befürchtet einen großen Schaden für Frankfurt: nicht nur wegen des möglichen Verlustes der Akademie, sondern auch weil der DFB bei einem geplatzten Deal Schadenersatzansprüche geltend machen dürfte.

Lesen Sie dazu auch: Fragen und Antworten zum Streit um Rennbahn Während sich Stadt und Pferdefreunde regelmäßig vor Gericht treffen, scharrt der DFB im Hintergrund mit den Hufen. Inzwischen bringt sich die Stadt Seligenstadt als möglichen Standort für die DFB-Akademie ins Gespräch. Bürgermeister Dr. Daniell Bastian (FDP) bestätigt entsprechende Medienberichte. Die Idee stamme von Wirtschaftsförderin Desirée Volz, die lange Jahre als Geschäftsführerin beim Fußball- und Leichathletikverband Westfalen gerarbeitet hat und über gute Kontakte zum DFB verfügt. Vor kurzem habe die Stadt Seligenstadt den Deutschen Fußball-Bund angeschrieben, eine Rückmeldung liege aber noch nicht vor. Auch ein konkretes Gelände sei laut Bastian noch nicht ins Auge gefasst worden. Wenn von Seiten des DFB tatsächlich Interesse bestehe, sei das auf der einen Seite eine große Herausforderung, auf der anderen Seite eine riesige Chance für die Kommune. Der Bürgermeister kündigte an, die Idee in der nächsten Woche in den städtischen Gremien vorzustellen.

Die Stadtführung in Frankfurt ist offenbar entsetzt. „Es hat in diesem Verfahren schon so viele Irrungen und Wirrungen gegeben, dass ich einfach keine Garantie abgeben kann“, sagte Baudezernent Jan Schneider laut Medienangaben mit Blick auf das Hickhack vor dem Oberlandesgericht, das am 5. Mai in die nächste Runde geht. Erst am 5. Mai, weil ein Anwalt der Pferdefreunde beim ursprünglichen Verhandlungstermin (7. April) in den Urlaub fahren will.

Eigentlich hätte die Stadt das Gelände in Niederrad bereits im Januar 2017 übergeben müssen, die Kommune hatte das Grundstück für 6,8 Millionen Euro in Erbpacht an den DFB übertragen. Doch der Renn-Klub wehrt sich mit allen juristischen Mitteln. Dass es mal einen Bürgerentscheid gab, den der DFB gewonnen hat, scheint längst vergessen. „Ich hoffe sehr darauf und bin mir sehr sicher, dass wir Recht bekommen“, sagte Schneider: „Anschließend könnten wir die ehemalige Rennbahn wieder in Besitz nehmen und an den DFB übergeben. So ist der Plan.“

Der DFB hatte eigentlich spätestens 2018 in das Leistungszentrum umziehen wollen. Dieser Zeitplan lässt sich kaum noch einhalten. Nun bangt die Stadt um den Verbleib des Zugpferds DFB am Main. „Wir hatten nicht erwartet, dass die Gegenseite mit so langem Atem und solcher Vehemenz den Weg durch die Instanzen gehen würde“, so Schneider: „Und wir hatten auch nicht gedacht, dass seitens des Renn-Klubs demokratische Entscheidung vollkommen ignoriert würden.“ - kd/sid/psh

