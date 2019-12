Unfall: Autofahrer übersieht Fußgängerin – Frau verletzt

Unfall in Seligenstadt: Ein Autofahrer übersieht eine Frau – sie wird verletzt.

Seligenstadt – Unfall in Seligenstadt: Dort stießen am Samstagmorgen der 76-jährige Fahrer eines Mercedes und ein Fußgänger zusammen, berichtet die Polizei.

Unfall in Seligenstadt: Frau wird verletzt

Gegen 10.15 Uhr fuhr der Autofahrer in einen Kreisverkehr auf der Landesstraße 3065 und verließ diesen an der Ausfahrt Steinheimer Straße. Vermutlich durch die tiefstehende Sonne übersah der 76-Jährige eine 23-Jährige Fußgängerin, die den dortigen Fußgängerüberweg überquerte.

Durch den Aufprall erlitt sie leichte Prellungen am linken Bein und Fuß. Unfallzeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizeistation in Seligenstadt unter 06182 8930-0. chw

In Seligenstadt ist es in jüngster Zeit zu zwei spektakulären Einsätzen. Die Polizei verschwieg diese jedoch zunächst in beiden Fällen. Dieser Umstand wirft Fragen auf.