Verkehrsführung bei K185-Sanierung: Ampellösung wäre teuer

Eigentlich war eine halbseitige Sperrung vorgesehen, die jedoch in eine Richtung einen Umweg über Mainflingen erforderlich machen würde. Die Welzheimer – dadurch quasi von Seligenstadt abgeschnitten – gingen auf die Barrikaden. Ortsansässige Betriebe befürchten Einbußen, wenn sie für ihre Kundschaft nicht mehr gut zu erreichen sind.

Deshalb hat die Stadt auch auf Wunsch der Politik alternativ eine Ampellösung geprüft. Seit einer Woche liegt der Rathausspitze nun ein Angebot der ausführenden Baumfirma vor. Und das, so viel kann Bürgermeister Dr. Daniell Bastian (FDP) schon sagen, sei im Ergebnis doch enttäuschend. Bei einer Vollsperrung der Kreisstraße in jeweils eine Richtung fallen vier Bauabschnitte an, die sich bei einer Ampellösung auf zwölf verdreifachen würden. Dadurch verlängert sich wiederum die Bauzeit von zehn auf mindestens 15 Monate, führt Bastian weiter aus. Und weil die Maßnahme dann bis zum nächsten Winter nicht abgeschlossen werden könnte, würden witterungsbedingt bestimmt weitere zwei Monate Bauzeit anfallen.