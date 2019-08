Volksbank und Sparkasse schließen in Klein-Welzheim

Die Banken in der Region sind weiter auf dem Rückzug. In den kommenden Wochen schließen im Seligenstädter Stadtteil Klein-Welzheim sowohl die Sparkasse Langen-Seligenstadt als auch die Volksbank Maingau ihre Pforten.

Seligenstadt – Für die Bürger gibt es dann lediglich noch einen Servicepunkt vor der Metzgerei Kuhn.

Für die Sparkasse habe sich die Unterhaltung einer Zweigstelle nicht mehr gelohnt, sagt Sprecher Walter Metzger. An manchen Vormittagen seien nur noch drei Kunden gekommen: „Davon war einer ein ehemaliger Mitarbeiter.“ Die Mehrzahl der Kunden nutzte das Internet, erledigte die meisten Bankgeschäfte online.

Letztmals bedient werden die Sparkassenkunden am 9. November in der Zweigstelle Kettelerstraße 69a. Der Geldautomat ist noch bis zum 31. Januar 2020 in Betrieb. Geld abheben und Überweisungen tätigen ist solange noch möglich. Bereits ab 1. September ist eine SB-Stelle in Höhe der Metzgerei Kuhn (Dieselstraße 7) in Betrieb.

Auch an der Mainflinger Brüder-Grimm-Straße werden Sparkassenkunden am 9. November letztmals bedient. Stattdessen wird in einem Teil der Räumlichkeiten im kommenden Jahr das Bürgerbüro der Gemeinde Mainhausen untergebracht. Außerdem gibt es einen SB-Schalter des Geldinstituts.

In Hainstadt und Klein-Krotzenburg bleiben die Filialen der Sparkasse bestehen, sagt Metzger. Neu ist ab 31. Oktober eine Stelle für vermögende Kunden. Wer als solcher gilt, entscheide der Bankmitarbeiter, der Kontostand sei nicht ausschlaggebend, erläutert Metzger.

Dass die Schließungen vor allem für Ältere Nachteile bringen, weiß Metzger. Er verweist daher auf die Möglichkeit, sich Bargeld nach Hause bringen zu lassen. „Bis zu 500 Euro kann man anfordern“, sagt er. Kunden, die ein Schließfach besitzen, können sich in Zellhausen oder Seligenstadt ein neues mieten. Dort findet auch die Kundenberatung ihren Platz.

Verändertes Kundenverhalten nennt auch die Volksbank Maingau als Grund für die Schließung ihrer SB-Stelle an der Kettelerstraße 10. Sprecherin Beate Schumacher sagt, dass man die Gelegenheit nutze, mit der Sparkasse die SB-Stelle an der Dieselstraße einzurichten. Sobald diese in Betrieb gehe, werde der alte Standort geschlossen. Personal gibt es dort schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr, als SB-Stelle wurde der Standort Kettelerstraße im Juni 2018 eingerichtet.

Von Oliver Signus