Vorerst keine Einschränkungen für Autofahrer

„Der Antrag kam zu früh“

Die Kaiser-Karl-Straße verläuft parallel zur Wolfsstraße. Auch dort sollten die Parkmöglichkeiten erheblich eingeschränkt werden.

Seligenstadt - Ein zurückgezogener Antrag löste in der Stadtverordnetenversammlung am Montagabend eine gut 30-minütige Debatte aus. Sie zeigte, dass das Thema Parksituation in Wolfstraße und Kaiser-Karl-Straße längst nicht vom Tisch ist. Von Oliver Signus