Wassersportclub beunruhigt: Keine Pacht-Perspektive

Neben der Marina Karlstein als Bootsliegeplatz gehört das ehemalige Schleusengehöft zum Vereinsgelände des WSS in Großwelzheim.

Sorgen machen sich die Segler vom Wassersportclub Seligenstadt (WSS). Auch zehn Jahre nach Übernahme ihres Clubheims am Segelhafen auf dem Großwelzheimer Mainufer durch die Gemeinde Karlstein hat der Verein noch keine langfristige Pacht-Perspektive.

Seligenstadt/Karlstein – Jüngste Diskussionen in der Standortgemeinde müssen die Wassersportler sogar fürchten lassen, ihr langjähriges Domizil an einen Investor zu verlieren. Nach einer ausführlichen Debatte im Karlsteiner Gemeinderat verspüren die Segler indessen leichten Rückenwind: Zumindest wollen alle politischen Kräfte, dass sie bleiben, die CSU als Mehrheitsfraktion drängt jetzt auf schnelle Klärung. Nach der Sommerpause sollen Entscheidungen fallen.

Johann Humer, vergangene Woche einer der Zuhörer beim Meinungsaustausch im Rat, übt sich weiter in Geduld. Gelegenheit dazu hatte der WSS-Vorsitzende in den vergangenen Jahren reichlich. Schon als die Standortgemeinde das ehemalige Schleusengehöft, bis 1970 Betriebshof der seinerzeit aufgegebenen Mainschleuse Großwelzheim, 2009 von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes erwarb, habe der WSS im Rathaus um einen langfristigen Pachtvertrag nachgesucht, erläutert Humer. Seit 1972 dort ansässig, betreibt der 1964 gegründete Verein in der früheren Schleusenkammer seinen Segelhafen, „Marina Karlstein“ genannt, mit selbst gebauter Steganlage und über 40 Bootsliegeplätzen.

Direkt dahinter unterhält der WSS im U-förmig angelegten Wirtschaftskomplex sein Clubheim mit Bootslager und Werkstatt. Eine eingezäunte Wiese dient als „Jollengarten“ für die kleinen Segelboote, das frühere Wohnhaus des Schleusenwärters direkt nebenan steht seit dem Auszug der letzten privaten Mieter vor zehn Jahren leer. Zumindest den Wirtschaftshof braucht der WSS laut Humer unbedingt, um seinen Sportbetrieb und vor allem die Jugendarbeit aufrechterhalten zu können. Und: Die Segler müssten dringend in die Instandhaltung investieren. Um die 100 000 Euro habe der WSS schon in früheren Jahren in Gebäude und Marina gesteckt.

Jetzt bremst die Unsicherheit: „Wir wissen jedes Jahr erst im September sicher, ob wir nächstes Jahr noch da sind“, so Humer. Der geltende Pachtvertrag für das Gebäude, noch mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) als früherem Besitzer abgeschlossen, sei jährlich kündbar.

Während der Vorstand mit der Bundesbehörde, der noch immer das Hafenbecken mit der angrenzenden Wiese gehört, 2018 einen neuen Pachtvertrag über 25 Jahre abgeschlossen habe, lasse eine Übereinkunft mit der Kommune auf sich warten.

+ Besorgt, aber hoffnungsvoll: WSS-Vorsitzender Johann Humer.

Gründe dafür werden mit Blick in die Karlsteiner Kommunalpolitik im vergangenen Jahrzehnt klar. Schon kurz nach dem Erwerb des Schleusengehöfts hob der damalige Bürgermeister Winfried Bruder (CSU) im Gemeinderat den potenziell hohen Freizeitwert der Anlage hervor. Erste Überlegungen zu einem „Dialogforum“ mit den Karlsteinern mündeten 2015 in den formellen Prozess eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek) für die gesamte Gemeinde. Den WSS bezeichneten Karlsteiner Kommunalpolitiker wiederholt als Partner, der in künftige Konzepte eingebunden werden solle. An Ideen und Vorschlägen seines Vereins, betont Johann Humer, habe es seither nicht gefehlt.

Im Ergebnis der Isek-Diskussion avancierte das Schleusengehöft bis Ende 2016 zu einem von vier Kernprojekten in der Gemeinde. Eine Arbeitsgruppe hatte ein Konzept mit Gastronomie und Kultur skizziert. Vergangene Woche nun lag im Gemeinderat der Vorschlag eines lokalen Investors auf dem Tisch, der im Schleusengehöft Event-Gastronomie etablieren will. Daneben gab es zwei weitere mögliche Interessenten und einen alarmierten WSS: Kauft der gewerbliche Bewerber neben dem Wohnhaus auch den U-Bau auf und bezieht ihn in seine Gaststätte ein, steht der Verein laut Johann Humer vor dem Aus. Dabei wären die Segler nach Worten ihres Vorsitzenden durchaus bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen: Komme der ersehnte langfristige Vertrag nicht zustande, sei man auch bereit, das bislang genutzte Gebäude zu kaufen, das verwaiste Wohnhaus eventuell dazu.

Dafür machte sich in der Ratssitzung Roland Merget stark, dessen CSU über eine Ein-Stimmen-Mehrheit verfügt: Pacht des WSS über 25 Jahre, ein angrenzendes Grundstück will die Union zum Bau eines Seniorenheims verkaufen. Bekenntnisse zum Verbleib der Segler kamen auch von SPD, Grünen und FDP, die aber erst die anderen Interessenten öffentlich hören und nach weiteren suchen wollen. Bürgermeister Peter Kreß (FDP) vertagte die Entscheidung, will aber im Herbst verbindliche Beschlüsse fassen.

