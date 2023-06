Seligenstadts Altstadt begeistert mit ihren mehr als 180 Fachwerkhäusern

Teilen

Das Haus Sprey wurde abgebaut, transferiert und an anderer Stelle in der Altstadt wieder aufgebaut. © Hackendahl

Seligenstadt zieht viele Besucher alleine für seine Vielzahl an Fachwerkhäuser an. Rudolf Post kennt ihre Geschichte in- und auswendig.

Seligenstadt – Mit viel Sachverstand, gespickt mit Anekdoten und Humor, begleitete Rudolf Post, bis 2017 Bauamtsleiter von Seligenstadt, kürzlich eine 25-köpfige Gruppe bei einer Führung durch die aus mehr als 180 Einzelkulturdenkmälern bestehende historische Fachwerkkulisse.

Die Stadt Seligenstadt besitzt eine Vielzahl von im fränkischen Baustil errichteten Fachwerkhäusern, die größtenteils unter Denkmalschutz stehen. Wegen der sehr gut erhaltenen Bausubstanz ist die Einhardstadt Teil einer der neun Routen der Deutschen Fachwerkstraße. „Mir machen Führungen durch meine Heimatstadt viel Spaß“, unterstreicht Post.

Fachwerk rund um Marktplatz und Richtung Main

Das Gros der zwei- bis dreigeschossigen Fachwerkhäuser befindet sich rund um den Seligenstädter Marktplatz und in den dem Main zugewandten Straßenzügen. „Seligenstadt hatte das Glück, dass im Zweiten Weltkrieg keine einzige Bombe in der Altstadt runterkam“, erläutert Post.

In einem Zeitraum von 30 Jahren wurde die Fachwerkkulisse saniert. „Für die sanierungswilligen Eigentümer gab es Zuschüsse. Insgesamt waren es Finanzmittel in Höhe von 15 Millionen aus den Fördertöpfen von Bund, Land, Kreis sowie aus städtischem Etat“, erläutert Post. Mit viel Herzblut brachten die Anwohner ihre Fachwerkhäuser auf Vordermann oder tun dies noch immer.

Am Marktplatz, dem Ausgangspunkt der Führung, weist Post am „Haus Löwermann“ auf die im Holz der Fachwerkstruktur zu sehenden Feuerböcke, Rauten mit Andreaskreuz und Sonnenräder hin. „Hier war früher mal ein Lebensmittelgeschäft“, erinnert sich ein Alt-Seligenstädter an seine Kindheit. „In den 1950er Jahren wurden da noch Heringe aus dem Fass verkauft.“

Rote Farbe im Kalkschlamm

Seligenstadts Altstadtgassen sind gepflastert mit wunderschönen Fachwerkhäusern, darunter etwa das „Alte Haus“ aus dem Jahr 1326 in der Frankfurter Straße, in dem nun die Galerie des Kunstforums ihr Zuhause hat. Die Fassade zwischen dem historischen Holzgebälk erstrahlt in den Farben rot und grau. „Kalkschlämme mit variablem Rußanteil ergeben den Grauton“, erläutert der 70-jährige Gästeführer. „Arbeitet man in den Kalkschlamm gemahlenen Ton hinein, wird die Farbe rötlich.“ Post fügt an, dass es sich jedoch nicht um Ochsenblut handele – wie hin und wieder gemunkelt wird.

Im Haus Rosengasse 27 präsentiert der Gästeführer bei der Tour durch Seligenstadts historische Gassen, wie Handwerker früher in die Gefache zwischen den Holzbalken erst Weidenstöcke einspannten und diese dann mit feinem Lehm verschmierten. Vor der fachgemäßen Sanierung habe man in den 1960er Jahren den Fehler gemacht, Ytongsteine in die Gefache einzusetzen. „Ytong hat die Feuchtigkeit aufgenommen, das Holz begann zu faulen, und es wurde eine nochmalige Sanierung erforderlich. Der Ytong kam wieder raus“, sagt Rudolf Post.

Fachwerkhaus „Haus Hamburger“ mit Denkmalschuttpreis ausgezeichnet

Am mit dem Hessischen Denkmalschutzpreis ausgezeichneten „Haus Hamburger“, das durch seine grau gestrichene Fassade in der Steinheimer Straße hervorsticht, weist Rudolf Post auf die gut erkennbaren Einkerbungen und Verzapfungen im Holzgebälk hin. „Von außen kann man an Mannfiguren erkennen, wie die Zimmereinteilung im Haus ist.“ „Auch viele Altstadtkeller sind Kulturdenkmäler, sie sind teils bis zu 300 Jahre älter als das darauf gebaute Fachwerkhaus“, sagt Gästeführer Post. Er erläutert, dass man das Alter des Fachwerkhauses anhand des verwendeten Bauholzes mithilfe einer dendrochronologischen – auch baumringchronologisch genannten – Untersuchung bestimmen kann.

„Dieses Gebäude hat eine Seele, es ist wunderschön und mein Lieblingshaus in Seligenstadt“, erläutert Post beim Blick auf das 1617 errichtete Kutscherhäuschen in der Römerstraße 4. Dieses Fachwerkhaus mit Stall – markant durch einen großen, durchhängenden Balken in Höhe des ersten Obergeschosses – hatte der damalige Abt Martinus Krays für seinen bürgerlichen Kutscher bauen lassen. (Von Holger Hackendahl)

Vom Marktplatz bis zum Main Seligenstadts Altstadt umfasst rund 180 Fachwerkhäuser im fränkischen Baustil. Zu finden sind sie insbesondere in der Steinheimer Straße, in Kleiner und Großer Fischergasse, Kleiner und Großer Maingasse, Aschaffenburger Straße und Freihofstraße. Sehenswerte Beispiele sind am Marktplatz 14 die Alte Schmiede, am Marktplatz 5 und 8 die historische Apotheke mit Emblem des Apothekers samt Mörser, das sogenannte Einhardhaus von 1596 mit reich dekoriertem Erker, das Alte Schulhaus am Freihofplatz 6 oder das kleine Haus Freihofstraße 4 (Andenkenladen).

Im Fachwerk-Viertel in der Rosengasse – heute „Klaa-Frankreich“ genannte – siedelte nach dem Dreißigjährigen Krieg Abt Leonhard Colchon Menschen aus seiner wallonischen Heimat an, nachdem die lokale Bevölkerung durch Kampfhandlungen, Hungersnot und Pest dezimiert war. (Von Holger Hackendahl)