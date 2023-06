Seligenstädter bereiten Kaufmannszug unvergesslichen Empfang

Umjubelter Einzug

+ © Hackendahl Ankunft des Kaufmannszugs am Obertor: Jubel-Rufe allerorten! © Hackendahl

Zwei Wochen lang war der Kaufmannszug von Augsburg nach Seligenstadt unterwegs und legte dabei insgesamt 346 Kilometer zu Fuß, Pferd oder auf dem Planwagen zurück.

Seligenstadt – Jubel-Rufe allerorten und herzliche Willkommensfreude: Am Samstagnachmittag erreichte der historische Kaufmannszug die Heimat nach 15-tägiger Reise und 346 Kilometern Wegstrecke – über Berge und Täler, durch Wälder und Wiesen. Der Tross aus Pferdegespannen, Fußvolk, Reiterinnen, Soldaten und Musikanten passierte kurz nach 17 Uhr unter großem Jubel das Obertor in der Aschaffenburger Straße. Vor den Toren der Altstadt erbat Heimatbund-Chef Richard Biegel freies Geleit zum Einzug in die Stadt. Er versicherte, dass der Medikus festgestellt habe, dass der Tross krankheits- und lausfrei sei. Stadtchef Daniell Bastian und die Stadtoberen ließen den Kaufmannszug passieren und gewährten Einlass in die mit weiß-roten Fahnen festlich geschmückte Einhardstadt.

+ Heimkehr nach einer 15-tägigen Reise. © Hackendahl, Holger

Am 27. Mai waren 20 Pferdegespanne und Mitreisende per pedes zur sechsten Auflage der historischen Kaufmannszug-Reise in Augsburg gestartet. Nun kamen sie – nach 14 Etappen und vielen Erlebnissen – wieder gesund und munter in der Einhardstadt an. Der Jubel war groß, tausende Menschen säumten die Straßen. Auch den Marktplatz, wo sie von Bürgermeister Bastian willkommen geheißen wurden. Einige der Organisatoren, allen voran Peter Rühl, Vorsitzender des AK Kaufmannszug, durften sich in das Goldene Buch der Einhardstadt eintragen. Auch nach der lebendigen Schilderung des Heimatbund-Chefs Richard Biegel, der die vielen Erlebnisse und Eindrücke während der Reise Revue passieren ließ, waren Jubel-Rufe zu hören. „Vor 20 Jahren fand der erste nachgestellte Kaufmannszug statt, damals mit acht Wagen und 50 Personen. Nach fünf weiteren Reisen sind wir nun bei 20 Wagen und rund 300 Personen“, lobte Biegel das 35-köpfige Versorgungsteam, das Lagerplätze aufbaut, Tier und Mensch verköstigt.

+ Bitte um Einlass: Heimatbund-Chef Biegel (rechts) und Bürgermeister Bastian (links). © Hackendahl, Holger

„Heuer beteiligten sich 43 Pferde und 290 Teilnehmer im Alter von einem Dreivierteljahr bis zur 84-Jährigen an unserer Kaufmannszugreise“, so Peter Rühl, der ergänzte, dass zur Halbzeit, beim Ruhetag in Aub, die Hälfte des Personals wechselte: „Es war ein sehr entspannter Kaufmannszug, auch Dank des tollen Wetters. Wir waren eine super Truppe und wurden – an vielen Orten mit Festen – überall herzlich willkommen geheißen.“ (Von Holger Hackendahl)