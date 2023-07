Höhepunkt der Seligenstädter Geleitswochen: Geniale Geschäftsidee um 1665

Löffeltrunk 1937 mit den Unteroffizieren Wachter und Kirchner vom Artillerieregiment 36 in Babenhausen (Wehrmacht). © Repro: Firner (p)

Der Löffeltrunk und der Hänselbrauch zum Geleitsfest in Seligenstadt haben eine lange Geschichte, die Historikerin Dr. Ingrid Firner aufgearbeitet hat.

Seligenstadt – Seit 1937 feiert die Einhardstadt Seligenstadt alle vier Jahre die sogenannten Geleitswochen. Dazu gehört seit 2003 der traditionsreiche Kaufmannszug aus Augsburg oder Nürnberg, der in historischen Gewändern, mit Planwagen, Kutsche und Pferden den uralten Geleitsstraßen nach Frankfurt folgt. Höhepunkt ist der Löffeltrunk, von der „Ordensbruderschaft vom Steyffen Löffel“ vor dem Rathaus zelebriert.

Viele Zuschauer dieses Spektakels fragen sich, was es mit dem großen Löffel auf sich hat, der im Lauf der vergangenen Jahrhunderte zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden ist. Mancher möchte auch etwas über das geheimnisvolle „Hänseln“ der Handelsherren im Seligenstädter Wirtshaus und über das „Geleit“ erfahren.

Geleitsfest: Älteste Löffel fasst einen Liter Wein

Der älteste überlieferte große Löffel ist 76,5 Zentimeter lang und aus einem Stück Lindenholz geschnitzt. Er trägt kunstvolle Verzierungen und ist mit einer hölzernen vierzehngliedrigen Kette versehen. Seine vergoldete Trinkschale fasst mehr als einen Liter Wein. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, als der Handel auf den Frankfurter Messen wieder blühte und die Fernhändler aus den süddeutschen Reichsstädten Augsburg und Nürnberg im Geleit bewaffneter Soldaten in Seligenstadt letzte Rast auf ihrem Weg nach Frankfurt einlegten, stiftete der Gastwirt Zum Wolfen Adolphus Meyer um das Jahr 1665 diesen prächtigen Trinklöffel. Mit seiner genialen Geschäftsidee band er vor allem die Nürnberger Messefahrer an sein Haus. Die zahlungskräftigen Handelsherren „hänselten“ fortan im Wolfen ihre Neulinge, ein Aufnahmeritual mit Mutprobe, bei dem die erstmals in der Geleitskutsche zur Messe Reisenden den großen Löffel voll Wein austrinken oder die Zeche für ihre „Compagnie“ oder „Hanse“ bezahlen mussten. Die erfolgreichen Kandidaten und zwei Zeugen protokollierten anschließend mit eigener Hand im zugehörigen Gästebuch, dem sogenannten Löffelbuch, die überstandene Tortur. Der älteste „Nürnberger Löffel“ blieb 100 Jahre im Gasthaus Zum Wolfen, wurde 1768 dem Erbprinzen Wilhelm IX von Hessen-Kassel bei einem seiner Besuche verehrt und befindet sich deshalb heute in den Kasseler Kunstsammlungen. Einen weiteren, ebenso prächtigen großen Löffel stiftete schon 1692 der Augsburger Kaufmann Georg Dempf für das Wirtshaus Zum Ochsen, denn die Augsburger Compagnie wollte den Nürnbergern nicht nachstehen. Dieser „Augsburger Löffel“ wechselte um die Mitte des 18. Jahrhunderts ins Gasthaus „Zu den Drei Kronen“. Später gelangte er im Erbgang an den Seligenstädter Kunstmaler Rettinger und dann bis nach Bayreuth.

Der Augsburger Löffel hat eine wechselvolle Geschichte, gelangte bis nach Bayreuth. © Repro: Firner (p)

Dem Förderverein des Landschaftsmuseums gelang es 2005, den Löffel und insgesamt drei zugehörige Löffelbücher anzukaufen und im Regio-Museum aufzubewahren. Auch das Wirtshaus Zum Riesen erhielt seinen Löffel, als der damalige Wolfswirt Georg Urschlauer 1721 in sein neues Gasthaus umzog und einen neuen großen Löffel anfertigen ließ. Der letzte Riesenwirt verkaufte 1898 diesen Nürnberger Löffel und die zugehörigen zwei Löffelbücher ans Historische Museum Frankfurt.

Um die Tradition des Löffeltrunks beim alljährlichen Geleitsmahl der „Ordensbruderschaft“ und beim alle vier Jahre stattfindenden Geleitsfest weiter zu pflegen, wurde vom Augsburger und Nürnberger Löffel jeweils eine Kopie angefertigt. So gibt es heute drei historische große Löffel, zwei Kopien und fünf erhaltene Löffelbücher. Dazu kommt der sogenannte „Willkommlöffel“ im Regio-Museum aus der Zeit um 1700, mit flacher Schale, ohne Kette und mit schönen Verzierungen, dessen Funktion ungeklärt ist. Er wurde einst in Frankfurt von Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este erworben und landete in Wien, kam im Jahr 1938 in den Besitz von Generalfeldmarschall Hermann Göring, über Gauleiter Jakob Sprenger wieder zurück nach Seligenstadt und liegt heute im Regio-Museum. (Von Dr. Ingrid Firner)

Historikerin mit Leib und Seele Dr. Ingrid Firner sichtete die drei Löffelbücher, die einst als goldenes Buch der Stadt dienten, und fasste die darin enthaltenen Geschichten in einem Werk zusammen. Dieses umfasst 320 Seiten und ist 2014 erschienen. Wer sich tiefer mit der Geschichte des Löffels und der Löffelbücher befassen will, kann alles in „Die Seligenstädter Gästebücher, eine Spurensuche zum Löffeltrunk seit dem 17. Jahrhundert“ nachlesen. (Von Yvonne Fitzenberger)