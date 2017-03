Gummibärchen in der Bauchhöhle

Seligenstadt - Gesund werden, gesund bleiben und wohlfühlen - aus Sicht von Bürgermeister Dr. Daniell Bastian drei wichtige Elementarteile im Seligenstädter Markenkern. Von Oliver Klemt

Wie breit die Branche mit ihren Leuchttürmen, tragenden Säulen und zahllosen Nischen in der Einhardstadt aufgestellt ist, ließen am Wochenende die vierten Seligenstädter Gesundheitstage ahnen. Schon bei der Eröffnung wurde es am Samstagvormittag im Riesen zeitweise eng. Ein Erfolg stand laut Seligenstadts Bürgermeister Dr. Daniell Bastians Worten schon vor Beginn der bisher alle zwei Jahre gewachsenen Veranstaltung fest: Mit 43 Ausstellern registrierten die Organisatoren um Monika Weber vom Stadtmarketing einen neuen Teilnehmerrekord. Bauen können sie auf einen starken Stamm, vorneweg die beiden örtlichen Krankenhäuser. Moderatorin Andrea Thoma, als Fernsehjournalistin selbst von Anfang an engagiert, zeichnete sowohl die Asklepios-Klinik als auch die Emma-Klinik mit ihrem Netzwerk Fachärzte Rhein-Main als treue Dauer-Akteure aus.

Auch das Fitness-Zentrum Vita Nova, Rehasport Passgenau, Figursache, Proreha, die Heilpraxis Schwarzkopf, die Seligenstädter Geschäfte Schwind hören und sehen sowie Umwelt und Gesundheit haben bisher keine Auflage der Gesundheitstage versäumt.Breiter und tiefer geworden ist seit der Premiere 2012 die Definition dessen, was gesund macht oder hält. So haben sich zum engeren Kreis aus Medizinern, Heilpraktikern, Physiotherapeuten und Sport-Anbietern inzwischen Ernährungsberater, Mental-Coaches und auch einige Anbieter gesellt, die sich nicht auf den ersten Blick unter den Schlagworten Gesundheit oder Wellness einordnen lassen.

+ Mitmachen und ausprobieren - dazu boten die Gesundheitstage reichlich Gelegenheit. © zrk So warb die Nahkauf-Filiale am Kapellenplatz für gesunde Ernährung mit Obst und Gemüse. Die Immobilien-Experten der Sparkasse Langen-Seligenstadt berieten gezielt zum Thema Wohnen im Alter. Kripo-Berater Peter Bender vom Polizeipräsidium Südosthessen stellte den Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Sicherheit her und gab bei seinem Vortrag im Hans-Memling-Kolleg Tipps, wie man sich - etwa beim Einkaufen im Supermarkt - vor Langfingern schützen oder fiese Betrüger-Maschen erkennen kann. Nebenan im Matthias-Grünewald-Kolleg lieferten zwei Neurologen von der Asklepios-Klinik derweil klassisch-medizinischen Stoff und setzten einem interessierten Publikum auseinander, warum es nach einem Schlaganfall auf jede Minute ankommt.

Vorträge und Demonstrationen reihten sich in den beiden Erdgeschoss-Räumen am Samstag und Sonntag zeitweise im Halbstundentakt aneinander. Dabei ging es nicht immer um Leben und Tod: Heilpraktiker stellten alternative Diagnoseverfahren, Physiotherapeuten besondere Bewegungstherapien vor, Ernährungstherapeuten gaben Einblicke in Stoffwechselprozesse. Körperliche Ursachen psychischer Leiden waren ebenso Thema wie technische Hilfsmittel beim Hören und Sehen - es muss durchaus nicht immer High-Tech sein. Beim Operieren - gleich ob klassisch oder minimalinvasiv - ist zeitgemäßes Werkzeug freilich unerlässlich. Am Asklepios-Stand probierten unter anderem Bürgermeister Bastian und Stadtverordnetenvorsteher Dr. Richard Georgi am Modell-Rumpf aus, wie knifflig es ist, ein kleines Objekt wie ein Gummibärchen mittels Mini-Greifer aus einer Bauchhöhle zu bergen.

Auch über Lungenerkrankung, Arthrose, Hand- und Schulter-Chirurgie klärten die Mediziner der beiden Kliniken auf, nahmen das sensible Thema „Würdig sterben im Krankenhaus“ in den Blick und gaben Besuchern Gelegenheit, sich mit der Handhabung eines Defibrillators bei der Wiederbelebung vertraut zu machen. Auf Mitmach-Angebote setzte die Mehrzahl der Aussteller. Messegänger konnten elektrische Rollstühle ausprobieren, ein Gedächtnistraining absolvieren, Körpermaße und Gewicht ermitteln oder ihr Hör- und Sehvermögen testen lassen. Krankenkassen und Pflegedienste stellten sich ebenso so vor wie Selbsthilfegruppen für Rheuma- oder Osteoporose-Patienten, der städtische Seniorenbeirat und die Hospizgruppe zeigten auf dem „Markt der Möglichkeiten“ im Erdgeschoss Präsenz.

Weniger bekannt und öffentlich nur selten sichtbar sind Netzwerke wie ZIRS. Nicht von ungefähr erinnert die Kurzformel an ein Geräusch aus der Zahnarztpraxis. Die Zahnärztliche Initiative Region Seligenstadt ist noch Worten ihres Sprechers Andreas Weber dazu da, Behandlungsqualität zu sichern, den kollegialen Austausch unter den Dentisten und deren stetige Fortbildung zu fördern.