Die Klostermühle und ihre Geschichte live erleben

Von: Michael Hofmann

Die Getreide- und Ölmühle auf dem Seligenstädter Klostergelände mit den drei Mühlrädern wird „oberschlächtig“ betrieben, früher durch den Mühlbach im Klosterhof, heute durch ein von Zisternen gespeistes Pumpwerk. © Wronski, Armin A.

Bis zum 19. Jahrhundert diente die Seligenstädter Klostermühle der Selbstversorgung der Mönche. Zum Mühlentag nimmt der Förderkreis Historisches Seligenstadt die Mühle in Betrieb.

Seligenstadt – Die Klostermühle von 1574, die unter Abt Philipp Merkel vor der Barockisierung der Klosteranlage erbaut wurde, ist das älteste in seiner ursprünglichen Form erhaltene Gebäude der ehemaligen Benediktinerabtei. Der Förderkreis Historisches Seligenstadt hat der Mühle in den 1990er-Jahren wieder Leben eingehaucht.

„Die altdeutsche Mühle auf dem Seligenstädter Klostergelände ist der Nachfolgebau einer Getreidemühle aus dem 11. Jahrhundert. Der zweigeschossige Bau ist ein in spätgotischen Werkformen ausgeführter zweigeschossiger massiver Stufengiebelbau mit Renaissanceformen.“ So beschreibt der Förderkreis Historisches Seligenstadt eines seiner zentralen Projekte.

Denkmalschutzpreis für Seligenstädter Klostermühle

Seit seiner Gründung im Jahr 1991 hat der Verein mehrere Kulturdenkmäler in Seligenstadt restauriert, darunter vor allem die alte Klostermühle. Der Förderkreis hebt die voll funktionsfähige Wiederherstellung der historischen Klostermühle in den Jahren 1993/94 hervor. Dafür erhielt der Verein im Jahr 1995 den Denkmalschutzpreis des Landes Hessen. Dem Verein war es damals besonders wichtig, „Leben in die Mühle einzuhauchen“. Mit ehrenamtlichen Müllern betreibt der Förderkreis seit vielen Jahren die Klostermühle, um – bei kostenlosem Eintritt – Besuchern die Funktionsweise zu erläutern und ein Verständnis für die alte Mühlentechnik zu wecken sowie die Bedeutung für das Kloster darzustellen.

Alljährlich betont der Mühlentag außerdem die Bedeutsamkeit des ein wenig in Vergessenheit geratenen Müllerberufs. Dann nutzen zahlreiche Interessenten, viele mit Kindern, die Gelegenheit, die alte Seligenstädter Klostermühle zu besichtigen. Mitglieder des Förderkreises erläuterten die Funktionsweise der Mühle, die mit ihren oberschlächtigen Wasserrädern im Schaubetrieb läuft. Die Keilpresse für die Ölgewinnung wird ebenso demonstriert wie das Backen der bekannten Klosterbrote, die gewöhnlich reißenden Absatz finden. Mühlen repräsentieren die technische Erfindung des Menschen, aus Korn Mehl zu mahlen. Aus Mehl wird schließlich Brot gebacken, und Brot ist wiederum eines unserer Grundnahrungsmittel.

Zu seinem ersten Einsatz kommt das neu eingebaute Rad der Klostermühle Seligenstadt pünktlich zum Deutschen Mühlentag. © Fitzenberger, Yvonne

Seligenstädter Mühle diente Selbstversorgung der Mönche

Die Getreide- und Ölmühle mit den drei Mühlrädern wird „oberschlächtig“ betrieben, früher durch den Mühlbach, der durch den Klosterhof floss, heute durch ein von Zisternen gespeistes Pumpwerk. Dabei wird das Wasser über einen Kanal von oben auf die Mühlräder geleitet, die über einen größeren Durchmesser verfügen und auch bei geringem Wasserangebot noch genügend Antriebskraft haben. Im Gegensatz zu den vor der Klostermauer gelegenen sechs Mühlen Seligenstadts war die Klostermühle eine Eigenbedarfsmühle, einzig und allein für die Belange des Klosters zuständig.

Die Mühle diente bis zur Auflösung des Klosters 1803 der Selbstversorgung der Mönche, ihrer Bediensteten und ihrer Gäste, so die Förderkreis-Historie. „Getreide war die Grundlage der Ernährung und kam als Mus, Grütze, Brot und Bier auf den Tisch. In erster Linie wurde aber früher Roggen und Dinkel statt des anspruchsvollen Weizens in der Mühle gemahlen.“

Weiteres Mühlrad in Seligenstadt muss erneuert werden

Damit der Schaubetrieb weiterhin stattfinden kann, müssen nach und nach die Räder ausgetauscht werden. Das mittlere wurde bereits im April ersetzt (wir berichteten) und unter den Augen vieler neugieriger Zuschauer eingebaut. Für den Neubau verarbeitete der Mühlenbauer aus Bismark circa 2,5 Kubikmeter Eiche und Lärche. Dabei spielt die Qualität des Holzes, das aus einem alten Adelswald stammt, eine entscheidende Rolle.

Als nächstes, so fürchtet der Verein, muss das linke Mühlenrad erneuert werden. Dieses ist von einem weißen Porenschwamm befallen. Um die Kosten, die der Verein aus eigener Tasche stemmen muss, zu decken, sammelt der Förderkreis bereits jetzt Spenden. Unterstützung kommt dabei von den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen. (Von Michael Hofmann)

Veranstaltungen zum Deutschen Mühlentag Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, 29. Mai, betreibt der Förderkreis Historisches Seligenstadt die Klostermühle in der ehemaligen Abtei. Von 11 bis 17 Uhr ist die Mühle für Besucher geöffnet. Die ehrenamtlichen Müller erläutern die Funktionsweise der historischen Mühle beim Mahlen von Vollkornmehl und demonstrieren an der Ölkeilpresse wie Öl „ausgeschlagen“ wird. Im Verlaufe der Veranstaltung wird auch das neue mittlere Wasserrad eingeweiht. Zur Festveranstaltung wird im Steinbackofen frisches Klosterbrot gebacken. Dabei können Besucher dem Bäcker über die Schulter schauen und zusehen, wie der Ofen befeuert wird und die Brote in den Ofen eingeschossen werden. Klosterbrote, frische Dinkelbrote und Brezeln werden zum Verkauf angeboten. Die Stadtkapelle Seligenstadt gibt ab 15 Uhr mit dem Jugend- und dem Refresh-Orchester ein Konzert an der Mühle geben. Der Eintritt ist frei. (mho)