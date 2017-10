Seligenstädter Parlament fordert A3-Ausbau

Seligenstadt - Am schönsten und ausdauerndsten können sich Seligenstädter Stadtverordnete bei übergeordneten Straßenbauvorhaben und Verkehrsfragen ereifern. Von Michael Hofmann

Dass sie dabei ihren Kompetenz- und Verantwortungsbereich regelmäßig deutlich überschreiten, letztlich ins Blaue hinein streiten und beschließen, tut ihrem Engagement keinen Abbruch. Immerhin geht es um die Mobilität in der Region. Unter das Motto „Thema verfehlt“ fallen zahlreiche Verkehrsdiskussionen in der Seligenstädter Stadtverordnetenversammlung. Gleichwohl zählten einige in der langen Geschichte ob ihrer lebendigen/originellen Wortwechsel zu den Sternstunden örtlicher Parlamentsdemokratie. Den aktuellen verkehrspolitischen Ausflug auf die Landes- und Bundesebene brachte in der jüngsten Sitzung die Dreier-Koalition aus SPD, FDP und FWS ins Rollen. In ihrem Antrag verlangte sie den zügigen Ausbau der Autobahn A 3, „dabei schnellstmögliche Realisierung des Streckenabschnitts vom Offenbacher Kreuz bis zur Anschlussstelle Hanau“.

Adressat: Wieder mal die Landesregierung in Wiesbaden, die schon zu Zeiten von Frank Lortz als CDU-Führer und Rolf Wenzel (SPD) als Bürgermeister in Sachen Umgehungsstraßenbau in den 1990er Jahren mit Seligenstädter Resolutionen bombardiert wurde. Der Magistrat soll sich im aktuellen Fall nun neben der Landesregierung auch bei den Bundes- und Landtagsabgeordneten der Region dafür einsetzen, dass die ganzheitliche Maßnahme samt geeigneter Lärmschutzmaßnahmen „unverzüglich“ geplant und umgesetzt wird. Dem Ansinnen stimmte schließlich auch die CDU-Opposition zu, nur die Grünen widersprachen energisch.

In dieser Diskussion geht es um ein Nachzugsgefecht zum Bundesverkehrswegeplan mit Hessens Verkehrs- und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) als Sündenbock. Zumindest sieht das die Koalition so. FDP-Politiker René Rock warf Al-Wazir in der Stadtverordnetenversammlung – zum wiederholten Male – vor, dieser habe aus ideologischen Gründen veranlasst, dass Hessen als einziges Bundesland keine Stellungnahme zum Planwerk (BVWP) 2030 abgegeben und der Region damit einen Bärendienst erwiesen habe, „weil er Autos für Teufelszeug hält.“ Seligenstadt, so Rock, müsse da „erneut mit dem Fuß aufstampfen.“

Gegen Al-Wazirs Willen sei die Aufnahme der knapp zehn Kilometer langen Strecke (Kosten: 200 Millionen Euro) in den Vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans erst auf der Zielgeraden, im Verkehrsausschuss des Bundestags, mit vereinten Kräften doch noch gesichert worden. Dazu beigetragen hätten unter anderem Bundestagsabgeordnete aus CDU und SPD und auch ein Kreistagsbeschluss. Dieser gemeinsame Kraftakt drohe nun „aufgrund ministeriellen Handelns durch die Landesregierung durch Nichtzurverfügungstellung von Planungsmitteln und -kapazitäten doch noch ins Leere zu laufen“, schimpfte Rock

Denn Al-Wazir habe kürzlich öffentlich erklärt, er wolle nur 60 Prozent der vordringlichen hessischen Projekte vorantreiben. „Zu den Maßnahmen, die auf Eis gelegt werden sollen, gehört der A3-Ausbau zwischen Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Hanau.“ Ohne entsprechende Planung, für die das Land Hessen zuständig sei, werde es aber keinen Ausbau geben. Freuen könnten sich da andere Bundesländer wie Bayern, die die Mittel für die verbleibenden 40 hessischen Prozent mit Kusshand nähmen. Al-Wazir, so Rock kategorisch, lasse die Region im Stau stehen, verhindere einen besseren Lärmschutz. Dabei sei der A3-Ausbau ein großer Gewinn für Anwohner, Pendler und die heimische Wirtschaft.

Die Koalitionsargumente fanden weitgehend Zustimmung bei der CDU, doch fügte Thomas Lortz hinzu, dass dazu inhaltlich schon im September 2016 in der Stadtverordnetenversammlung alles gesagt und ein entsprechender Antrag auf Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan mit großer Mehrheit beschlossen worden sei. Er betrachte die neuerliche Initiative demnach als „Teil der Landtagswahlkampagne 2018.“

Für die Grünen wies Dr. Detlev Debertshäuser den A3-Antrag der Koalition und die Vorhaltungen gegen Al-Wazir zurück. Der größte Teil der Planungsphase des Bundesverkehrswegeplans falle in eine Zeit von Schwarz-Gelb im Bund, die Beschlussfassung (2016) von Schwarz-Rot, ebenfalls im Bund, zudem sei bis 2014 Florian Rentsch (FDP) Verkehrsminister in Hessen gewesen. Außerdem: Rein verfahrenstechnisch verhalte es sich so, „dass die Verkehrskreuze möglichst vor den Fahrbahnstücken dazwischen ausgebaut gehören.“ Er verstehe die ganze Aufregung ohnehin nicht, so Debertshäuser weiter, schließlich werde doch die Auto-Mobilität „schwerpunktmäßig und unverhältnismäßig gefördert“. Auch sei nicht der Durchgangsverkehr auf der A3 verantwortlich für die Staus, sondern der überhand nehmende Nahverkehr, der mangels öffentlicher Verkehrsmittel, Carsharing-Möglichkeiten und Radschnellwegen immer mehr zunehme. Seligenstadt, so der Grünen-Politiker, solle lieber vor der eigenen Tür kehren und das eigene, unzureichende Verkehrskonzept bearbeiten, statt sich großspurig mit einem unnötigen, wenig konstruktiven Antrag in Landes-/Bundespolitik einzubringen.