Peter Miley ist seit 20 Jahren stolzer Oldtimer-Besitzer

Einer der vielen Hingucker im Buick-Innenraum ist das Armaturenbrett. © Hackendahl, Holger

Ein Buick Roadmaster, Baujahr 1955, ist Peter Mileys ganzer Stolz. Mit dem Oldtimer hat der Froschhäuser schon den einen oder anderen Pokal abgeräumt.

Froschhausen – Er hat seinen auf Hochglanz polierten Straßenkreuzer fest ins Herz geschlossen. Peter Miley aus dem Seligenstädter Stadtteil Froschhausen ist stolzer Besitzer eines Buick Roadmaster und hat mit seiner aus dem Baujahr 1955 stammenden, original mint-weißen Karosse aus US-amerikanischer Produktion – Buick gehört zur General-Motors-Familie – unzählige Male an Oldtimer-Treffen teilgenommen.

„Früher war ich mit meinem Buick bundesweit unterwegs. Jetzt besuche ich nur noch Treffen im Umkreis von einhundert Kilometern“, kommt der 77-jährige Oldtimer-Fan pro Jahr auf 30 bis 35 Ausstellungen, bei denen sein 68 Jahre altes Fahrzeug auch schon den einen oder anderen Pokal abräumte. „Die hohen Benzinkosten sorgen dafür, dass ich den Umkreis beschränkt habe.“ Je nach Fahrweise verbraucht der Buick zwischen 17 und 30 Liter Superbenzin auf 100 Kilometer.

Froschhäuser Oldtimer stammt aus Cadillac-Museum

„2003 habe ich das Auto im Cadillac-Museum Hachenburg im Westerwald gekauft. Die wollten sich, weil es eben ein Cadillac-Museum ist, vom Buick trennen“, erzählt der Froschhäuser. Früher sei der Buick für Werbeaktionen einer Fast-Food-Kette ausgeliehen worden, hat Miley bei der Restauration des Straßenkreuzers herausgefunden, als er auf Unterlagen des in Phoenix (Arizona) beheimateten Vorbesitzers stieß. „Und er hatte das Fahrzeug 1988 in desolatem Zustand bei einem Bauern gefunden. Nun habe ich auch die Original-Nummernschilder“, gibt Miley den Tipp, dass man beim Kauf eines US-Oldtimers darauf achten sollte, dass dieser von der niederschlagsarmen Westküste oder aus dem Mittleren Westen stammt. „Kauft man in der Ostküste, so sind es meist Rostlauben.“

Die Restauration des Getriebes in seinem 5,50 Meter langen und 2,20 Meter breiten Roadmaster kostete Miley 12 000 Euro, genauso viel wie der Kaufpreis. „Eineinhalb Jahre vergingen, bis das Roadmaster-Getriebe repariert war. Eine Werkstatt mit angeblichen Spezialisten hatte es sogar geschafft, die Zahnräder falsch einzubauen. Erst die fünfte Werkstatt schaffte es, das Getriebe zu reparieren. Um das Auto dann auszulösen, musste ich meinen letzten Acker in Froschhausen verkaufen“, schmunzelt der 77-jährige Oldtimerfan, dessen zweite Leidenschaft 40 Jahre lang die Country-Musik in den Bands Round-Up und Six-Gun war.

Peter Mileys liebevoll restaurierter Buick Roadmaster. © Hackendahl, Holger

Schrauben und Schweißen schon in der Jugend gelernt

„Die weitere Restauration habe ich selbst gemacht. Mein Kumpel, der 86-jährige Cadillac-Helmut, hat mir dabei geholfen.“ Darüber hinaus kann Peter Miley auf Erfahrungen aus frühester Jugend bauen. „Mein Adoptivvater war US-Amerikaner und hatte viel an älteren Fahrzeugen herumgeschraubt. Statt Freizeit musste ich ihm helfen und hab mir dabei viel abgeschaut. Er hat mir sogar das Schweißen beigebracht“, berichtet Miley, der mit US-Pass bereits mit 16 Jahren den Pkw-Führerschein machen durfte. „Ich bin mit dem Auto zur Schule gefahren, meine Lehrer mit dem Fahrrad“, schmunzelt er.

Mit seinem 2,1 Tonnen schweren Straßenkreuzer fährt Miley auch schon mal Hochzeitspaare an ihrem schönsten Tag im Leben. „Mein Buick Roadmaster, ein 236-PS-Viertürer mit Automatikgetriebe, hat bei vollem Tank eine maximale Reichweite von 350 Kilometern. Es passen nur 71 Liter Benzin in den Tank.“

Zu bewundern ist der Buick mit „Dagmar-Bumbers-Stoßstange“, vier Weißwandreifen und vielen weiteren Details bei der Oldiepräsenta am 3. September in Seligenstadt. „Da bin ich natürlich dabei, weil das Oldtimertreffen quasi vor der Haustür liegt.“ Dann kann er seinen Roadmaster am Mainufer auf Hochglanz poliert präsentieren. (Von Holger Hackendahl)