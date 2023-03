Nick Hedzet reist zu Islands Gletschern und Vulkanen

Von: Laura Oehl

Die Reiseroute steht: Eine Woche lang geht es für Nick Hedzet und seine Reisegruppe einmal um ganz Island. © Oehl

Der Klein-Welzheimer Schüler Nick Hedzet reist zur Forschungsexpedition nach Island. Eine Woche lang geht es für ihn und andere Jugendliche über die gesamte Insel.

Klein-Welzheim – „Die kleine Tasche steht schon bereit“, sagt Nick Hedzet wenige Tage vor seiner Abreise – sie muss reichen für eine Woche Island. Dorthin startet der 18-jährige Klein-Welzheimer am Montag zusammen mit bis zu 20 weiteren Jugendlichen, um an einer Forschungsexpedition der Institut für Jugendmanagement (IJM) Stiftung teilzunehmen.

Island kennt Hedzet bisher nur aus Dokumentationen. „Ich interessiere mich auch sehr für die nordische Mythologie. Die Edda stammt ja aus Island“, sagt er. Kommende Woche geht es für ihn nun mit dem Bus einmal rund um das kleine Land der Gletscher und Vulkane. Knapp zwölf Stationen stehen unterwegs an – vom spätestens seit seinem Ausbruch 2010 bekannten Vulkan Eyjafjallajökull, über den großen Wasserfall Dettifoss, sprudelnde Geysire und die Heimat der Islandpferde bis zur isländischen Hauptstadt Reykjavík.

Island-Expedition wird für Klein-Welzheimer keine reine Sightseeing-Tour

Eine reine „Sightseeingtour“ wird die Reise aber nicht. Auch die Begleitung von Forschungsarbeiten steht auf dem einwöchigen Programm. „Dabei geht es um Forschungen zum Ökosystem. Genaues weiß ich aber noch nicht“, sagt Nick Hedzet. Am Tag vor dem Abflug treffen sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Vorbesprechung und gemeinsamen Planung in der IJM. Zum Ende der Reise müssen die Teilnehmer mehrere Vorträge halten und einen Zeitungsbericht veröffentlichen.

„Die Präsentationen halte ich mit einer Freundin in unseren Leistungskursen“, sagt der Einhardschüler. Außer ihm fliegen noch zwei weitere Schülerinnen aus Seligenstadt mit nach Island.

Der Lehrer seines Biologie-Leistungskurses hatte die Schüler auf die Expedition aufmerksam gemacht. „Er hat uns eine Mail geschickt mit dem Betreff ‘Hier ist eine Chance’“, erzählt Hedzet. „Nachdem ich mir alles durchgelesen hatte, bin ich sofort zu meiner Mutter gerannt und habe gesagt, dass ich das machen möchte.“ Seine Mutter habe ihn gleich bestärkt.

Island-Expedition soll Klein-Welzheimer Nick Hedzet bei Berufsfindung helfen

Schon lange interessiert sich Nick Hedzet für Biologie. „Ich war immer das Kind mit den Dino-Figuren“, erinnert sich der 18-Jährige. Woher diese Begeisterung komme, wisse er nicht. „Das ist eine unbegründete Leidenschaft.“ Doch auch in Zukunft soll diese Leidenschaft eine Rolle in seinem Leben spielen. Nach dem Abitur im kommenden Jahr will Nick Hedzet erst einmal ein Jahr zur Bundeswehr. „Ich habe schon ein Praktikum beim U-Bootgeschwader in Eckernförde gemacht. Das war sehr spannend“, erzählt der junge Mann. Danach soll ein Studium folgen. „Meine persönliche Einstellung zu meinem Berufsweg ist: Ich muss Menschen helfen“, sagt er. Ob er das in der Medizin oder einem anderen Bereich tun will, ist aber noch offen. „Ich kann mir auch gut vorstellen, in der Natur zu arbeiten, Tiere zu beobachten und zu forschen.“

Die Expedition in Island soll Nick Hedzet auch bei seiner Zukunftsplanung helfen. „Ich erhoffe mir, dass ich da rausgehe und weiß: Das will ich machen. Ich denke, die Eindrücke aus Island sollten dabei helfen, und ich kann mich dann nach einem passenden Studiengang umsehen.“

Unabhängig von den Zukunftsgedanken freut sich Nick Hedzet auch, das Leben in Island kennenlernen zu können. Ein wenig Altnordisch und Isländisch habe er schon gelernt. „Wenn ich schon in ein Land fahre, schadet es nichts, wenn ich ein bisschen was kann. Das versuche ich auch im Urlaub immer“, erklärt der 18-Jährige.

Besondere Vorfreude herrsche schon auf den Skógafoss-Wasserfall. „Ich habe mir nicht alle unserer Stationen vorher angeschaut, weil ich einfach gerne einen „Wow-Effekt’ hätte, wenn ich dort bin“, sagt Nick Hedzet. „Aber vom Skógafoss-Wasserfall habe ich schon Fotos gesehen, und darauf freue ich mich sehr.“ (Von Laura Oehl)