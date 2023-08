Der Weg zum Glück: „Die kleinen Meilensteine feiern“

Interview

Manuela Breuer, Heilpraktikerin für Psychotherapie, vor ihrer Praxis mit dem Namen „G.L.Ü.C.K." am Rande der Seligenstädter Altstadt.

Manuela Breuer ist als Heilpraktikerin für Psychotherapie in ihrer Praxis am Rand der Seligenstädter Altstadt tätig. Im Interview spricht sie über Glück in Zeiten der Krisen und warum es normal ist, nicht permanent glücklich zu sein.

Seligenstadt – Für die einen ist es das Wichtigste, für die anderen selbstverständlich: Glück. Manuela Breuer, Seligenstädter Heilpraktikerin für Psychotherapie, erklärt im Gespräch, was Glück eigentlich bedeutet und warum es ganz normal ist, nicht rund um die Uhr glücklich zu sein.

Frau Breuer, Ihre Praxis trägt den Namen „G.L.Ü.C.K.“. Wie ist dieser Name entstanden?

Ich habe früher im Finanzdienstleistungssektor gearbeitet, mich aber schon sehr früh für Psychotherapie und Psychologie interessiert. Für mich ist es deshalb Glück, jetzt diese Tätigkeit ausüben zu können. Zum anderen habe ich in meinem Leben bisher durchaus die eine oder andere Krise gehabt, durch die ich mir darüber Gedanken machen musste, wie ich aus so einem Loch wieder herauskomme. Und es war mir schon immer ein Bedürfnis, meine Mitmenschen zu unterstützen. Deshalb bezieht sich der Name auf das, was ich weitergeben möchte, nämlich Glück.

Was ist Glück denn überhaupt?

Auf diese Frage kriegen Sie wahrscheinlich unterschiedliche Antworten, je nachdem, wen Sie fragen. Wenn ich in mein näheres Umfeld schaue, und ich würde da die Frauenrechtsaktivistin in Afghanistan fragen, dann würde sie zu mir sagen: Für mich ist es Glück, in Deutschland geboren zu sein. Würde ich in der Familie unseren Unternehmensberater fragen, würde er sagen: Für mich ist es Glück, eine gute Work-Live-Balance zu haben. Glück ist also sehr subjektiv. Und dann ist Glück ja auch ein Prozess. Vor 18 Jahren hätte ich diese Frage ganz anders beantwortet als heute.

Und was ist aktuell Ihre persönliche Antwort?

Für mich gibt es das große und auch das kleine Glück. Großes Glück ist es für mich zum Beispiel, meinen Beruf ausüben zu dürfen. Denn es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, was ich eigentlich will, und heute kann ich für mich behaupten, ich bin dort angekommen. Dann gibt es kleines Glück, wie ein Blumenstrauß auf dem Tisch, der Freude macht. Ein anderes kleines Glück ist zu planen, was ich heute Abend für meine Familie kochen möchte.

Für mich klingt es fürchterlich langweilig, wenn man immer nur glücklich ist.

Weiß man überhaupt immer, ob man gerade glücklich ist oder nicht?

Ich glaube, um zu wissen, ob man gerade glücklich ist oder nicht, muss ich mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht haben, was mich eigentlich glücklich macht. Und mein Eindruck ist, dass sich diese Zeit viele Menschen nicht mehr nehmen. Sich Gedanken zu machen, was ich tatsächlich brauche, um Glück zu haben. Wir haben so viele Dinge, die uns beeinflussen, durch die wir einem vermeintlichen Glück hinterher eilen, weil es die Anderen glücklich macht oder weil es auf Social Media so schön aussieht. Und dann eifert man dem nach, um festzustellen, das war doch nicht meins.

Stichwort Social Media: Gerade dort scheinen ja oft alle nur positiv und gut gelaunt zu sein. Ist es überhaupt möglich, rund um die Uhr nur glücklich zu sein?

Ich glaube nicht. Ich halte das für ein Gerücht. Aber früher haben wir uns auch keine Fotos ins Album geklebt, auf denen gerade der Familiensegen schief hing. Also nein, permanentes Glück kann es nicht geben. Für mich klingt das auch fürchterlich langweilig, wenn man immer nur glücklich ist.

Dinge, die häufig sind, werden ja auch selbstverständlich, und Selbstverständliches nimmt man irgendwann nicht mehr wahr. Dann kann man auch das Glück nicht mehr empfinden. Es braucht dieses Gegenspiel und dieses Auf und Ab. Auf den körperlichen Bereich übertragen ist es ja auch wichtig, mal einen Infekt zu durchlaufen, weil danach unser Immunsystem gestärkt ist. Und genauso ist es mit der Psyche. Wenn ich gemerkt habe, ich kann mit Herausforderungen umgehen, ich habe eine gewisse Lösungskompetenz, dann kann ich daraus auch Glück ziehen.

Menschen, die auch mal einen schlechten Tag haben und nicht permanent glücklich sind, sind also normal.

Ganz normal, und das muss so sein. Ich wünsche das auch jedem. Menschen, die immer nur das Glück präsentieren oder auch Paare, die vermeintlich nie einen Konflikt haben, sind mir maximal suspekt. Irgendetwas bleibt da auf der Strecke.

Über Manuela Breuer Manuela Breuer hatte früh Interesse an Psychologie und Selbsterfahrung. Früher Bankkauffrau, absolvierte sie eine Ausbildung zur Trainerin und Beraterin sowie ein Fernstudium zur Gesundheitsförderin und Präventionsberaterin. 2021 machte sie eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin/Heilpraktikerin für Psychotherapie an der Paracelsus Heilpraktikerschule, die sie nebst mehrerer Fachqualifikationen abschloss. In diesem Jahr erhielt sie die staatliche Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz für den Bereich Psychotherapie. Breuer ist Mitglied im Verband freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologische Berater (VFP). loe

Mit der Pandemie, der Inflation und dem Krieg in der Ukraine gibt es einige Themen, die viele Menschen nach wie vor beschäftigen. Dürfen wir bei all diesen Krisen überhaupt glücklich sein?

Ich glaube, diese Frage, ob ich es darf oder nicht, muss jeder für sich selbst beantworten. Ich kontere mal mit einer Gegenfrage: Was würde es den Menschen in der Ukraine nutzen, wenn wir hier Trübsal blasen? Ich glaube, es ist viel sinnvoller, das Problem nur so lange anzuschauen, wie es notwendig ist, um zu einer Lösung zu kommen, und sich dann darauf zu fokussieren. Wenn es mich belastet, was in der Ukraine passiert, dann kann ich überlegen: Was kann ich tun, damit ich damit besser umgehe?

Ein Bestandteil, um glücklicher empfinden zu können, sind zum Beispiel altruistische Tätigkeiten, Hilfsbereitschaft. Man kann sich also überlegen: Wie könnte ich helfen? Gehe ich in die Politik? Schreibe ich einen Leserbrief? Nehme ich eine ukrainische Familie in meinem Zuhause auf? Sammle ich Spenden? Einfach ins Tun kommen und etwas für die psychische Gesundheit tun, um die Belastung abzubauen.

Welche Tipps haben Sie noch, um sich auf das eigene Glück zu fokussieren?

Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, den Medienkonsum zu kontrollieren – von den Zeiten, aber auch von den Themen her. Das heißt, sich nicht von negativen Nachrichten überfluten zu lassen, sondern sich zu bestimmten Zeiten über das zu informieren, was wichtig ist, damit ich aktuelle Entwicklungen mitbekomme, oder über das, was für mich und mein Umfeld wichtig ist. Aber ich muss nicht jede Nachricht mitnehmen – vor allem nicht ausschließlich die negativen.

Außerdem ist Dankbarkeit extrem wichtig. Eine Übung, die ich meinen Klienten häufig mitgebe, ist ein Dankbarkeitstagebuch, oder überhaupt ein Tagebuch, zu führen: sich abends zu überlegen, was heute gut lief und wofür ich dankbar bin und das in zehn Punkten aufzuschreiben.

Zehn Punkte sind schon eine Menge.

Ja, aber es müssen ja nicht immer die großen Dinge sein. Es können auch kleine Erfahrungen sein, und man kann ja auch selbst mal anfangen und etwas geben. Zum Beispiel ein Lächeln für die Kassiererin, vielleicht lächelt sie zurück. Ein Kompliment oder ein freundlicher Gruß beim Vorbeigehen, oder was auch immer. Glücksmomente schenken. Sich diese kleinen Dinge bewusst zu machen, hilft dabei, Glück zu empfinden.

Für manche Menschen hängt Glück aber viel eher von großen Zielen ab.

Das stimmt, für die einen bedeutet Glück Zufriedenheit, Wohlfühlen, für andere sind es eher materielle Dinge und für wieder andere die Selbstverwirklichung oder das Erreichen eines Lebensziels. Zu diesem Lebensziel werde ich vielleicht nie kommen, wenn ich nicht die kleinen Meilensteine dazwischen feiere. Das Tagebuch zum Beispiel ist daher auch eine tolle Übung, um genau das zu trainieren und sich dieser Meilensteine bewusst zu werden.

Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal glücklich?

Ich bin jetzt gerade glücklich, weil ich mich der Herausforderung dieses Interviews gestellt habe. Ich gebe zu, ich war durchaus nervös, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Aber das wird heute Abend sicher auf meiner Dankbarkeitsliste landen. (Das Gespräch führte Laura Oehl.)