Seligenstädter Unverpacktladen sorgt für weniger Müll und Verschwendung

Von: Lucy Gruß

Teilen

Von der Kaffeebohne bis zum Spülmittel können die Kunden von Laura Funk alle Waren in individueller Menge abfüllen. © Gruß, Lucy

Seit einem Jahr betreibt Laura Funk ihren Unverpacktladen „Fräulein Laura“. Die Idee kommt bei den Seligenstädtern gut an.

Seligenstadt – „Es fing alles mit meinem Küchenschrank an.“ Wer sich einmal die unzähligen Plastikverpackungen im eigenen Küchenschrank oder den prall gefüllten gelben Sack ansieht, ist möglicherweise ähnlich geschockt über das Ausmaß an Verpackungsmüll wie Laura Funk, Inhaberin des Unverpacktladens „Fräulein Laura“ in der Frankfurter Straße.

Jener „hässliche Müllberg“, wie sie es ausdrückt, weckte bei Funk die Idee, einen Unverpacktladen in Seligenstadt zu etablieren. Gesagt, getan: „Fräulein Laura“ eröffnete Ende Mai 2022. Anstatt mit einer Tasche voller bunter Plastikverpackungen verlassen Kunden den Laden mit gefüllten Gläsern oder anderen wiederverwendbaren Gefäßen. Vom Müsli bis hin zum Spülmittel kann alles, was im täglichen Gebrauch von Nöten sein könnte, erworben werden.

Seligenstädter Unverpacktladen: Wer möchte, kann sich umgewöhnen

„Man muss sich dafür umstellen“, stellt Funk fest. Es sei zwar ein größerer Organisationsaufwand, den Einkauf in Gläser abzufüllen, die wiederverwendet werden können, „der Mensch ist aber ein Gewohnheitstier“, betont Funk. Wer möchte, könne sich durchaus umgewöhnen. Wer außerdem nur das kaufe, was er tatsächlich benötigt, zahle im Endeffekt, trotz der etwas höheren Preise, nicht viel mehr – „wer braucht schon 500 Gramm rote Linsen auf einmal?“, wirft sie lachend ein. Daraus ergibt sich gleich noch ein Vorteil: Das Konzept mindert nicht nur den Verpackungsmüll, sondern auch die Lebensmittelverschwendung. Schließlich können die Kunden selbst entscheiden, wie viel eines Produkts sie kaufen möchten.

Besonders wichtig ist Funk außerdem, dass die angebotenen Produkte überwiegend regional sind. Sie ist begeistert, wie viele selbst produzierte Produkte sich in und um Seligenstadt finden lassen. Ihr Gemüse beispielsweise beziehe Funk vom Weilerhof in Großostheim – „und das schmeckt man auch“, sagt sie. Eine Kundin habe sie sogar mit nur einer Tomate von ihrem Laden überzeugt.

Neben regionalen stehen für Laura Funk (rechts) auch Produkte, die in die Jahreszeit passen, im Fokus. © Gruß

Funk setzt im Seligenstädter Laden auf regionale und saisonale Produkte

Die meisten der Produkte sind bio-zertifiziert, und sobald Funk eine lokale Alternative für ein Produkt findet, zieht diese in den Laden ein. Neben dem Geschmack wirkt sich das insbesondere positiv auf die Transportwege aus. Von Großostheim nach Seligenstadt muss das Gemüse schließlich keinen weiten Weg zurücklegen.

Ihren Laden hat Funk vor allem deshalb in der Einhardstadt eröffnet, weil sie davon ausging, die Seligenstädter seien offen für etwas Neues. Damit soll sie auch Recht behalten: Sätze wie „Sie dürfen Seligenstadt nie wieder verlassen“ zeigen Funk, dass das, was sie tut, gut ankommt.

Mittagstisch und Veranstaltungen kommen in Seligenstadt gut an

Einige Stammkunden hat sich Funk kurz vor dem einjährigen Geschäftsgeburtstag bereits aufgebaut. Diese werden mit einem freundlichen „Naaa“ von der lächelnden Inhaberin begrüßt. Sie freut sich sichtlich über ihre Kundschaft: „Von der süßen älteren Dame bis hin zur Mutter mit Kinderwagen trifft man ganz verschiedene Menschen.“

Vor allem der tägliche Mittagstisch, den Funk mit Produkten aus ihrem Laden zubereitet, sowie Veranstaltungen wie Workshops kommen bei ihren Kunden gut an, sagt Laura Funk. An diejenigen, die dem unverpackten Einkauf noch skeptisch gegenüber stehen, appelliert sie, es zumindest einmal zu versuchen. Mit einer Portion Nudeln oder Müsli können man beispielsweise erste Schritte wagen. Schließlich sei jeder noch so kleine Beitrag zu einem nachhaltigeren Leben wertvoll.

„Wir haben uns auch nach und nach umgestellt“, erzählt Kundin Doro Rüggenbreer, die ebenfalls schrittweise damit gestartet hatte, Obst und Gemüse unverpackt zu kaufen. Mittlerweile quellen weder ihr Küchenschrank noch der gelbe Sack mehr über. „Das ist einfach angenehm und zusätzlich auch nachhaltig, jeder kann das mal ausprobieren“, betont Funk noch einmal. (Von Lucy Gruß)

Die Geburtstagsfeier in Seligenstadt Zum einjährigen Geburtstag von „Fräulein Laura“ lädt Laura Funk für Donnerstag, 25. Mai, zum „Afterwork“ mit dem Weingut Lukas Schmidt ein. Weitere Infos gibt es unter fraeulein-laura.de.