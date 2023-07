Mit 60 Jahren gründet Seligenstädterin Bettina Groetzki eigenes Beratungsunternehmen

Von: Yvonne Fitzenberger

Teilen

Mit 60 Jahren eigenes Beratungsunternehmen gegründet: Bettina Groetzk. © p

Zusammen mit einer Arbeitskollegin gründet die Seligenstädter Bettina Groetzki ein Coaching-Unternehmen, das sich an Frauen in der Mitte ihres Lebens richtet.

Seligenstadt – Selbst in der Mitte ihres Lebens angekommen, wagt es die Wahl-Seligenstädterin Bettina Groetzki zusammen mit ihrer in Fulda lebenden Arbeitskollegin Sabine Steinbeck ein eigenes Beratungsunternehmen namens „Erfolg.reif“ zu gründen. Die beiden Frauen fokussieren sich dabei vor allem auf Gleichgesinnte, die noch einmal ihre Karriere in die Hand nehmen wollen. Es geht um Berufs- und Persönlichkeitscoaching, auch Unternehmen nehmen das Angebot an.

„Frauen, die in der Mitte ihres Lebens angekommen sind, fühlen sich oft in Unternehmen übersehen“, sagt Bettina Groetzki. Die 60-Jährige hat viele Jahre in leitenden Positionen im amerikanischen Unternehmen „Weight Watchers“ gearbeitet. Dabei hat sie gelernt, was die teilnehmenden Frauen bewegt. „Es hat sich vieles wiederholt“, erinnert sich Groetzki. Die Frauen, mit denen sie gesprochen hat, haben sich nicht wahrgenommen gefühlt. Sie werden, berichtet die 60-Jährige, weder gefördert noch gefordert in ihrem Beruf, womit die Frage aufkommt: Bleibe ich weiterhin in dem Unternehmen? Dazu kommt, dass Arbeitgeber den Fokus auf jüngere Arbeitnehmer legen, die neue Ideen und Arbeitsweisen in die Unternehmen bringen.

Unterschiede der Generationen

Groetzki versteht, dass sich dort die Unterschiede der Generationen zeigen. „Die jüngeren Arbeitnehmerinnen haben gelernt, Ellbogen zu zeigen“, sagt sie und verdrängten somit die stilleren Kolleginnen. Vor allem die Generation Z (Jahrgänge 1997-2012) habe andere Ansprüche an ihren Arbeitsplatz und stehe vor anderen Herausforderungen.

Dabei geht es nicht nur um die entsprechende Bezahlung, sondern um Themen wie Freizeit und flexible Arbeitszeiten. Die Generation Z ist bereit, ihren Arbeitgeber zu wechseln, sobald sie das Gefühl hat, es passt nicht, sagt Groetzki, selbst Mutter eines Sohnes. „Es ist keine faule Generation, sie hat aber andere Prioritäten“, fasst sie zusammen und betont, das dies eine vollkommen normale Entwicklung sei. Im Gegensatz dazu ist die ältere Generation der Boomer fokussiert auf Sicherheit und Beständigkeit.

Groetzki ist überzeugt: „Das sind ungenutzte, übersehene Ressourcen der Unternehmen.“ Ältere Kolleginnen und Kollegen haben Erfahrungen gesammelt, kennen das Unternehmen und den Markt und können so als Mentoren für jüngere Teams dienen. „Eine breite Altersspanne fördert außerdem die Diversität“, betont Groetzki. Das Unternehmenscoaching von Groetzki und ihrer Kollegin Sabine Steinbeck knüpft unter anderem daran an, Vermittlerprogramme zu starten.

Eigenschaften erkennen und Ziele setzen

Durch Unternehmens- und Einzelcoaching, das sich an Frauen in „der Mitte ihres Lebens“ richtet, sollen die Teilnehmer lernen, wo sie stehen, welche ihre Eigenschaften und Ziele sind. „Sie sollen Denkmuster erkennen“, sagt Groetzki und beschreibt den Zweck dahinter: „Wer seine Denkweise versteht, kann besser mit den Mustern umgehen.“ So kann auch in Teams das Verständnis füreinander verbessert werden.

Die Grundlagen für das Coaching hat Groetzki über viele Jahre bei Weight Watchers, wo sie das B2B-Segment (Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmen) aufgebaut hat, durch Schulungen und Weiterbildungen gelernt. Das Coaching-Programm von „Erfolg.reif“ basiert auf einer wissenschaftlich fundierten Persönlichkeitsanalyse auf der Basis von 16 Lebensmotiven, die sich ID37 nennt. Mithilfe dieser Analyse werden individuelle Ziele festgelegt und eine Art Fahrplan erstellt, durch dessen Bausteine die Ziele erreicht werden können.

Diskrepanz zwischen Alter und Geschlechtern

Groetzki erwähnt aber auch, dass sich die Mentalität der Arbeitgeber ändern muss. Sie sieht nicht nur eine Diskrepanz zwischen den Generationen – Jüngere werden Älteren gegenüber bevorzugt –, sondern auch zwischen den Geschlechtern. „Männer – kommt natürlich auf den Background an – haben es oft leichter, auch im Alter noch Karriere zu machen.“ Sie haben oftmals einen ununterbrochenen Berufsweg und eine konstante Entwicklung. Dem gegenüber steht der Berufsweg der Frauen, der oft durch Schwangerschaft und Teilzeitarbeit unterbrochen ist, und ihnen dadurch den Ein- und Aufstieg erschwert.

Dazu kommt noch – so hat es Bettina Groetzki in einigen Gesprächen erfahren – eine, wie sie sagt, „komische Denkweise“. Sie zitiert Arbeitgeber, die über ältere Kolleginnen mit „geringer Laufzeit“ oder schwangere Frauen („vom Ferrari zum Lkw“) lästern. „Das schwächt ihr Selbstwertgefühl noch einmal.“ Die Coaching-Expertin betont aber auch, sie registriere, wie sich größere Unternehmen langsam ändern. So wirbt eine Fast-Food-Kette, die einer der größten Arbeitgeber in Deutschland ist, dass sie Mitarbeiter unabhängig des Alters suche. (Von Yvonne Fitzenberger)