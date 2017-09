Sonja Müller-Schamell neue stellvertretende Leiterin der Einhardschule

Seligenstadt - Zweieinhalb Jahre war die Position der stellvertretenden Leitung an der Einhardschule unbesetzt. Seit dem 1. August steht Schulleiter Dieter mit Sonja Müller-Schamell eine erfahrene Kollegin zur Seite.

Sichtlich erleichtert zeigt sich Schulleiter Dieter Herr, dass die seit zweieinhalb Jahren vakante Stelle der stellvertretenden Schulleitung an der Einhardschule nun wieder besetzt ist. Seit dem 1. August ist Sonja Müller-Schamell als seine Stellvertreterin an dem Gymnasium tätig. Müller-Schamell, die die Fächer Englisch und Deutsch unterrichtet, zeigt sich sichtlich angetan von der Einhardschule und Seligenstadt. Auch ihr Mann, der als Polizist in Offenbach arbeitet, habe ihr Seligenstadt als „sehr schöne Stadt“ empfohlen. Der gute erste Eindruck habe sich in den ersten sechs Wochen an der Schule bestätigt, so Müller-Schamell.

„Die Einhardschule hat einiges zu bieten“, zeigt sie sich beeindruckt. Dies verdeutliche sich sowohl im Engagement der verschiedenen Fachbereiche in unterschiedlichen Arbeitsfeldern als auch in der pädagogischen Arbeit der Kolleginnen und Kollegen. Auch die jüngste Projektwoche, die üblicherweise mit der Fahrtenwoche kombiniert werde, stelle ein überzeugendes Konzept dar. Dadurch hätten die Schüler auch einmal jenseits des üblichen Stundenplans die Möglichkeit, ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis zu stellen.

Müller-Schamell hat Erfahrung an verschiedenen Schulen und im Kultusministerium gesammelt. Dorthin ist sie derzeit immer noch für einen Tag abgeordnet. Außerdem hat sie im Bereich der Fachdidaktik publiziert. In ihrer neuen Führungsrolle legt sie großen Wert auf eine gute Kommunikation. „Die Tür zu meinem Büro ist meist offen und ich hoffe, dass Kollegen, Eltern und Schüler das Angebot nutzen.“ (sig)