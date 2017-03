Spärlich bekleidet Passanten angepöbelt: Polizei verhaftet 59-Jährigen

Seligenstadt - Ein 59-Jähriger in Seligenstadt soll spärlich bekleidet am Fenster seiner Wohnung in Seligenstadt stehen und Passanten anpöbeln. Zeugen rufen die Polizei.

Es ist Samstag gegen 11.30 Uhr als die Zeugen melden, dass der Mann wohl auch einen Gegenstand in der Hand habe, der wie ein Gewehr aussehe. Die Personen fühlen sich dadurch massiv bedroht, wie die Polizei berichtet. Sie sperrt den Bereich ab und fordert Spezialkräfte an. Diese nehmen den Mann dann kurz vor 17 Uhr fest. Nach Polizeiangaben kam der leicht verletzte 59-Jährige in medizinische Behandlung und wird vermutlich auch in eine Fachklinik eingeliefert. Bei einer ersten Durchsuchung der, laut Polizei, sehr unübersichtlichen Wohnung konnten die Beamten bisher noch keine Waffen finden. (jo)

