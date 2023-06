Aus dem Archivschlaf geweckt

Vogler-Quartett: lebendiger, intelligent artikulierter Streicherklang. © ackermann

Das Henschel-Quartett eröffnete das Kleine Streicherfestival in Seligenstadt. Zu Gast ist das Vogler-Quartett, das seit 1985 in unveränderter Besetzung aufspielt.

Seligenstadt – Es ist wie immer – und man registriert es mit Behagen. In regelmäßigen Abständen mischt sich die Turmuhr der Basilika beim Kleinen Streicherfestival mehr oder minder harmonisch ins hochkarätige Spiel ein. An besonders melodischen Stellen zwitschern sogar die Schwalben mit. Und die international renommierten Henschel- und Vogler-Quartette haben stets eine Rarität im Programm, auf die man gespannt sein darf.

Schulhoff-Streichquartett zum Auftakt

Beim Eröffnungskonzert des Henschel-Quartetts, schon seit 1998 Hauptakteur der sommerlichen Kammermusik im Kreuzgang der ehemaligen Abtei, ließ das Streichquartett Nr. 1 des Pragers Erwin Schulhoff (1894-1942) aufhorchen. Als Deutschböhme von den tschechischen Nationalisten diskriminiert, als Kommunist von den deutschen Parteigängern und als Jude von den Nazis, hat sein Streicheropus schon bei der Uraufführung in Venedig für Furore gesorgt. Packend dargestellt auch von Christoph Henschel und Daniel Bell (Violinen) sowie von Monika Henschel (Viola) und Mathias Beyer-Karlshoj (Violoncello), die Schulhofes slawische Folkloristik verinnerlicht hatten und ihr Virtuosentum voll ausspielen konnten.

Eröffnet wurde das Konzert vom unvollendeten Streichquartett des jungen Sergej Rachmaninoff, dessen durchweg mit Dämpfer gespielte süffige Romanze ebenso an Tschaikowsky erinnerte wie der wunderschön angestimmte Walzer des Scherzo.

Final dann das Quartett B-Dur op.67 von Johannes Brahms, das nach klassischem Fanfarenauftakt in einen dunkel dramatischen Variationssatz mündet, der beim wie unter Starkstrom musizierenden Streichquartett zum Erlebnis wurde.

Herzensanliegen Grazyna Bacewicz

Beim Vogler-Quartett, das seit 1985 in unveränderter Besetzung aufspielt, ist die polnische Geigerin und Komponistin Grazyna Bacewicz (1909-1969) ein Herzensanliegen. Und ihr neoklassizistisch anmutendes Streichquartett Nr. 4 bietet den auch als Professoren lehrenden Tim Vogler, Frank Reinecke (Violinen), Stefan Fehlandt (Viola) und Stephan Forck (Violoncello) Grund für überaus lebendigen, intelligent artikulierten Streicherklang.

Das beginnt mit einem dichten kontrapunktischen Geflecht, eingebettet darin ist ein apartes Bratschenmotiv. Der schnell wechselnde musikalische Gedankenflug nimmt Fahrt auf. Chromatische Auf- und Abgänge am Rande der Tonalität versetzen in elegische Stimmung. Und im Allegro giocoso können die Voglers ihr virtuoses Mütchen in aberwitzigen Tempi kühlen. Sie haben ein spannendes Stück Musik aus dem Archivschlaf geweckt.

Locker und leicht geschürzt kommt Mozarts Streichquartett bei Voglers stilistisch feiner Gestaltung daher. Wie auf eine Atemkurve eingestimmt, darf bei dieser puren musikalischen Lustbarkeit auch herrlich „gewalzert“ werden, ist Zeit für eine empfindsame Arie und für munteres Dialogisieren der Streichinstrumente. Alles blitzsauber und astrein.

Klanglicher Wellengang

Beim Streichquintett G-Dur von Brahms, das im rauschenden klanglichen Wellengang beginnt, stärkt eine mühelos sich in den Vogler-Sound einfügende Monika Henschel die Viola-Fraktion. Eine erstaunlich milde Brahms-Klangprosa und unterschwellig ein Drama, das von den Streichern dynamisch bis ins fahle vibratolose Pianissimo erkundet wird. Die finale Stretta mutet wie zünftiger Csardas an, i-Tüpfelchen einer musikalisch gehaltvollen Serenade. (Klaus Ackermann)