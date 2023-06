Stadt Seligenstadt schreibt Radverkehrskonzeption fort

Von: Michael Hofmann

Die ersten Fahrradstraßen lockten Besucher an. © privat

In der Seligenstädter Stadtverordnetenversammlung besteht große Einigkeit über die Fortsetzung der Radverkehrskonzeption, die im Jahr 2012 anlief.

Seligenstadt – In der jüngsten Sitzung befürwortete das Plenum einen Antrag der CDU-/FDP-Mehrheit, nach dem der Magistrat die Planung „unter Berücksichtigung der neuesten Vorschriften und Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ und unter Einbeziehung der örtlichen Verkehrskommission fortschreiben soll. Das Konzept soll dabei auch die städtischen Fahrradständer beinhalten und möglichen Reparaturbedarf aufzeigen.

Es soll demnach sichergestellt werden, so die beiden Koalitionäre, dass die Radverkehrsanlagen auch künftig auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik sind. Durch die Erfassung des Zustands der Fahrradständer soll ein Austauschbedarf schneller erkannt werden. Eine explizite Liste der städtischen Fahrradständer existiere nicht, hatte Erster Stadtrat Michael Gerheim (SPD) im Fachausschuss eingeräumt, doch seien der Verwaltung die einzelnen Standorte sehr wohl geläufig.

Ziel für Seligenstadt: ein gesamtstädtisches Radwegekonzept

FDP-Politiker Philipp Giel sagte in der Diskussionsrunde, der Lückenschluss werde angestrebt, Ziel sei ein gesamtstädtisches Radwegekonzept. Zuvor hatte Bürgermeister Daniel Bastian (FDP) bereits umgesetzte Projekte angeführt, darunter die Fahrradstraßen-Passage Einhardstraße/Jean-Hofmann-Straße, die eine durchgehende Verbindung zu den Schulen darstelle. Weitere Verbindungen in die Innenstadt sollen eingerichtet werden.

Grünen-Politiker Frank Raupach betonte die allgemeinen Vorteile des Radfahrens (preiswert, ohne Lärm, ohne Abgase, Spaßfaktor) und positive Auswirkungen eines funktionierenden Radwegesystems auf den Tourismus. In der Einhardstadt habe sich im Laufe der Jahre einiges bewegt, doch hätten sich auch Rahmenbedingungen geändert, sodass eine entsprechend angepasste Fortschreibung nötig sei. Eine gute Radinfrastruktur, so Raupach weiter, sei oft die Lösung von Verkehrsproblemen.

Während der CDU-/FDP-Antrag einstimmig verabschiedet wurde, scheiterten die Grünen mit einer Initiative zur Erstellung eines Fahrradständer-Katasters.

Nicht jede Maßnahme ist von Vorteil für Radfahrer

In einem umfangreichen Bericht hat der Magistrat den Stand der Radverkehrsplanung („Netzstruktur im Kern von Seligenstadt“) dargestellt. In einem ersten Abschnitt sind die bereits umgesetzten Maßnahmen aufgeführt. So sind auf Teilbereichen der Würzburger Straße Schutz- und Mehrzweckstreifen angeordnet. Dagegen hat sich der Fahrradschutzstreifen im Streckenabschnitt zwischen Einhardstraße und Rilkestraße/Am Riegelsbach als nachteilig für Radfahrer erwiesen und wird nicht erneuert. Wegen der schmalen Fahrbahn ist dort ein Überholen nicht erlaubt, weil der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die markierte Linie führte dazu, in ihrer Spur zu bleiben, doch wird dabei der Seitenabstand vernachlässigt. Ein Schild verbietet nun das Überholen von Fahr- und Motorrädern.

Ein wenig verbreitetes Verkehrszeichen verbietet das Überholen von Fahrrädern und Motorrädern auf einem Abschnitt der Würzburger Straße. © Hofmann

Auf der Aschaffenburger Straße wurden im Abschnitt zwischen Kreisel am Amtsgericht und der Bebauungsgrenze Radfahrstreifen eingerichtet. Schutzstreifen gab es im Zuge des Umbaus der Frankfurter Straße zwischen Einhard- und Emmastraße. Der Lückenschluss zwischen Emmastraße und Bahnübergang wird angestrebt. Im weiteren Verlauf der Frankfurter Straße besteht zwischen Waidweg und Trieler Ring seit längerer Zeit ein Schutzstreifen, in Gegenrichtung ist der Gehweg für den Radverkehr freigegeben.

Peterstraße und Mauergasse wurden im Jahr 2013 in kompletter Länge als Fahrradstraßen eingerichtet, Jean-Hofmann-Straße und Einhardstraße bis Würzburger Straße folgten in diesem Jahr. „Eine Verknüpfung von öffentlichem Verkehr und Radverkehr wurde mit der Umgestaltung der Eisenbahnstraße und der Aufstellung neuer Fahrradabstellanlagen erreicht“, ergänzt das Magistratspapier. (Von Michael Hofmann)