Stadtarchiv zieht von Seligenstadt nach Froschhausen um

Mehr Platz für Heimatforscher

+ © Stadt Seligenstadt Auch alte Zeitungsbände hütet das Stadtarchiv Seligenstadt. © Stadt Seligenstadt

Wie üblich geht das Stadtarchiv Seligenstadt in die Winterpause: Letzter Öffnungstag ist Dienstag, 15. Dezember. Anders als sonst macht es Mitte Januar freilich nicht im Rathaus wieder auf, sondern an neuem Standort in den früheren Räumen der Post, Freiherr-vom-Stein-Ring 23 in Froschhausen – einer leer stehenden städtischen Liegenschaft.