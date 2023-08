Stadtmarketing-GmbH übernimmt Tourismussparte von der Stadt Seligenstadt

Von: Yvonne Fitzenberger

Die Tourist-Info, die sich im Einhardhaus befindet, wird nun vom Stadtmarketing geleitet. Damit befinden sich die Tourismusaufgaben in neuer Hand. © Fitzenberger

Zum 1. August hat „SeligenStadtMarketing“ den Betrieb der Tourist-Info und die touristischen Aufgaben übernommen. Mit der Erweiterung wird auch der Posten des Geschäftsführers neu besetzt – und nicht mehr ehrenamtlich ausgeübt.

Seligenstadt – Der Bewerbungsprozess laufe, sagt Ernst-Günter Graf, noch ehrenamtlicher Geschäftsführer des Stadtmarketings. Bis Ende Juni wurde nach einem neuen, potenziellen Geschäftsführer gesucht. „Noch ist offen, wer es wird“, sagt Graf. Er vermutet, dass im Idealfall im September eine Entscheidung fällt, sodass die Übergabezeit zwischen neuer und alter Leitung im Oktober oder November beginnen kann.

Grund für die Positionsaufgabe von Graf ist die wachsende Verantwortung, die die Übernahme der Tourist-Info mit sich bringt. Aus einer Mitarbeiterin werden fünf, die zu betreuen sind. Auch das Aufgabenprofil wächst.

Denn durch die Neuausrichtung versprechen sich Graf und Bürgermeister Daniell Bastian eine „stärkere Positionierung der Einhardstadt Seligenstadt als regionale touristische Destination“. Ebenso rechnen die Beteiligten mit einer größeren Flexibilität und mit schlankeren internen Abläufen.

Personelle Vorteile

So zum Beispiel bei der Anstellung weiterer Mitarbeiter für die Tourist-Info. Das Stadtmarketing ist als Gesellschaft an weniger Vorschriften wie Arbeitszeiten oder Zuschlägen gebunden, erläutert Erster Stadtrat Michael Gerheim. So können Mitarbeiter flexibler eingestellt und eingesetzt werden. Gerheim fügt an, dass die bisher angestellten Mitarbeiter weiterhin durch die Stadt bezahlt werden, neue Arbeitskräfte werden direkt der Stadtmarketing-Gesellschaft angehören. „In Verwaltungen sind Abläufe wesentlich komplexer“, betont Graf ebenfalls in Bezug auf Personal und Aktivitäten. Mit der Übernahme der Tourismusaufgaben könnten nun auch interne Abläufe optimiert werden, so der Geschäftsführer.

„Ziel ist eine bessere, sanfte Vermarktung der vielfältigen Angebote und Sehenswürdigkeiten sowie die Steigerung der Lebensqualität in einer lebendigen Stadt“, betont Bürgermeister Daniell Bastian. „Unsere Seligenstädter sollen nicht, wie in mittlerweile vielen anderen Städten, vor leeren Schaufenstern stehen oder für Bedürfnisse des täglichen Lebens weit fahren müssen.“

Stadtmarketing-Geschäftsführer Ernst-Günter Graf, auf unserem Bild zusammen mit Assistentin Silke Göbel: Entscheidung womöglich schon im September. © hofmann

Stadtmarketing unter neuen Namen

Aus der Übernahme der Tourist-Info und der Vermarktung des touristischen Angebots resultiert ebenfalls eine Umfirmierung zu „Stadtmarketing und Tourismus GmbH“ in naher Zukunft. Die Beteiligungsverhältnisse teilen sich wie gehabt in 51 Prozent für den hiesigen Gewerbeverein und 49 Prozent für die Stadt auf. Dem hatte der Magistrat der Stadt Seligenstadt in seiner Sitzung am 24. Juli einstimmig zugestimmt. Außerdem, so der Erste Stadtrat, bleiben die bisher für das Marketing eingestellten Haushaltsmittel bestehen und werden per Förderbescheid übertragen.

Im Zuge der Neuausrichtung werden touristische Angebote künftig im Wesentlichen auf dem SeligenstadtPortal unser-seligenstadt.de dargestellt. Die etablierte Webseite werde derzeit umfassend überarbeitet und dem aktuellen Nutzerverhalten angepasst, sagt Bastian. Ferner erhalten Kunst und Kultur einen deutlich größeren Raum, der viel genutzte integrierte Veranstaltungskalender wird modernisiert sowie weiterentwickelt. (Von Yvonne Fitzenberger)