Gesundheitsmanagement: Stadtparlament beschließt steuerfreie Zuwendungen

Von: Michael Hofmann

Anreiz beim Gesundheitsmanagement: Dauerkarten für das Schwimmbad. © Wronski

Die Mitarbeiter der Stadt Seligenstadt erhalten „steuerfreie Zuschüsse“ als Teil des Gesundheitsmanagements. Dies beschlossen die Stadtverordneten.

Seligenstadt – Erfreuliche Nachricht für die Mitarbeiter der Stadt Seligenstadt: Einstimmig beschloss die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung, „steuerfreie Zuschüsse im Rahmen des Gesundheitsmanagements“ zu gewähren. Nichts wird’s dagegen mit dem Deutschland-Ticket als Job-Ticket. Dieser SPD-Initiative erteilte die Koalition aus CDU und FDP eine Absage.

Den steuerfreien Zuschüssen liegt ein Antrag der FWS-Fraktion zugrunde, in dem zwei Änderungsanträge der CDU/FDP-Koalition Aufnahme fanden. Die Stadt Seligenstadt müsse, so argumentierte FWS-Fraktionschef Matthias Rupp, als Arbeitgeber über das Entgelt hinaus tätig werden. Dies auch, um für neues Personal attraktiv zu sein. Demnach soll der Magistrat durch Kooperation mit einem zertifizierten Anbieter „die Möglichkeit eröffnen, von Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen Gebrauch zu machen und dies durch die steuerfreie Zuwendung im Rahmen des Gesundheitsmanagements von bis zu 50 Euro im Monat zu unterstützen“.

Dauerkarten fürs Schwimmbad

Hinzu kommt der CDU/FDP-Vorschlag, Dauerkarten für das Schwimmbad als Teil des steuerfreien Zuschusses an die Mitarbeiter zu verteilen. Auch soll, so das zweite CDU/FDP-Bonbon, ein vergünstigter Zugang zu einem örtlichen Fitnessstudio ermöglicht werden. „Ein angemessener Eigenanteil an diesem Programm soll die Motivation zur Nutzung steigern, während der Anteil des Arbeitgebers die Wertschätzung gegenüber dem Arbeitnehmer und dessen Gesundheit ausdrücken soll.“

Zu einem modernen Arbeitgeber, so hatte die FWS ihren Antrag begründet, gehöre, dass dieser die Mitarbeiter dabei unterstütze, regelmäßig etwas für deren Fitness und deren körperliches Wohlbefinden zu tun. „Gleichzeitig profitiert der Arbeitgeber davon, wenn die Arbeitnehmer (…) ihre körperliche Fitness stärken, das Risiko von chronischen Beschwerden verringern und damit auch Fehlzeiten und krankheitsbedingte Ausfälle minimieren.“ Die Gemeinde Mainhausen setze ein solches Vorhaben bereits seit Anfang 2023 um, und „nach ersten Erfahrungen wird das Angebot von der Belegschaft gut angenommen“. Der CDU/FDP-Koalition sei die Zufriedenheit der städtischen Angestellten ein besonderes Anliegen, sagte FDP-Politiker Steffen Thiel. In einer Verwaltung mit 250 Mitarbeitern sei das betriebliche Gesundheitsmanagement ein Baustein, der mehrere positive Faktoren aufweise.

Deutschland-Ticket als Jobticket abgelehnt

Auch wenn die SPD betonte, es handele sich um einen Prüfantrag, und es sei guter Brauch, solche Initiativen nicht zu verhindern: Die Koalition aus CDU und FDP sprach sich gegen den SPD-Vorschlag aus, „das Deutschland-Ticket als Jobticket für alle städtischen Mitarbeiter einzuführen“. Vergeblich hatte Nicole Fuchs (SPD) darauf verwiesen, dass das Deutschland-Ticket, das Anfang Mai eingeführt wurde, mit einem Preis von 49 Euro für viele interessant sei. „Um die Arbeitgeberattraktivität der Stadt Seligenstadt weiter zu steigern, soll das Ticket schnellstmöglich allen Beschäftigten, die ein solches wünschen, zur Verfügung gestellt werden. Die Mitarbeiter erhalten den Anreiz, neben der Fahrt ins Büro das Ticket auch privat zu nutzen. Das entlastet den Geldbeutel der Beschäftigten und kann ein wichtiger Schritt im Bereich Klimaschutz sein.“

Ihm sei nicht klar, warum die SPD versuche, Wünsche der Mitarbeiter zu deuten, ohne sie befragt zu haben, sagte CDU-Politiker Matthias Eiles. Im Gegensatz zu Freibad- und Fitnessstudio-Vergünstigungen, die gut ankämen, werde das Deutschland-Ticket unter den Mitarbeitern als unattraktiv eingestuft. Für CDU-Fraktionschef Oliver Steidl lässt sich die von der SPD gestellte Kostenfrage schon vorab beantworten: Es handele sich um 250 städtische Mitarbeiter, das Ticket koste 49 Euro, vergünstigt 46,55 Euro. Da nutzte es auch wenig, wenn SPD-Politiker Marius Müller von einem leer gefegten Arbeitsmarkt sprach.

Die Personalsituation bei der Stadt sei „definitiv nicht schlecht“, sagte Bürgermeister Daniell Bastian. Gleichwohl seien Anreize wichtig, das habe auch der Personalrat befürwortet. Allerdings sei ein Blick auf die Finanzsituation unerlässlich. So sorge die Tarifsteigerung beim öffentlichen Dienst für Mehrkosten von 1,2 Millionen Euro. Eine schwere Belastung für den Personaletat, der sich bislang knapp unter zehn Millionen bewege. Was die Steuerschätzung allgemein betrifft, so geht Bastian „im besten Fall von einer Stagnation aus“. (Von Michael Hofmann)