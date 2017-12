Wenn die Wahl zur Quälerei wird

Seligenstadt - Das kann ja noch heiter werden. Mehr als zehn Monate vor dem Dienstzeitende von Seligenstadts Erster Stadträtin Claudia Bicherl (CDU, 59) geraten die Koalition aus SPD, FDP und FWS auf der einen Seite sowie die Union auf der anderen bei den Formalien der Nachfolge-/Wiederwahlregelung in aller Öffentlichkeit heftig aneinander. Von Michael Hofmann

Die Seligenstädter Union hatte in der Haushaltsdiskussion künftig kollegial-konstruktive Zusammenarbeit in Aussicht gestellt und den Etat von Bürgermeister Dr. Daniell Bastian (FDP) bekanntlich mitgetragen, doch ließ sich die Koalition aus SPD, FDP und FWS in der sich zuspitzenden Stadtrats-Frage auf keine diplomatische Note ein und verfolgte konsequent ihre eigenen Interessen. In der Frage Wiederwahl (verkürztes Verfahren) oder offenes Bewerberverfahren unter Federführung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses leisteten sich die Kombattanten in der Stadtverordnetenversammlung am Montag eine verstörende Debatte. Manch Beobachter auf den Zuschauerrängen mag sich da gefragt haben, ob es wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, die Suche nach der am besten geeigneten Persönlichkeit für dieses wichtige Amt Mehrheitskonstellationen und Parteiabsprachen zu überlassen.

Ein Direktwahlgang würde in der Stadtratsfrage derartige Vorstellungen ersparen und die Entscheidungsbefugnis dorthin geben, wo sie auch hingehört: an die Wähler. Allein, das ist nicht statthaft. Doch ließe sich so leicht eruieren, ob Bicherls zwölfjährige Arbeit in den Augen der Bürger tatsächlich so tadellos war, wie die CDU versichert, und eine Wiederwahl nachgerade zwingend wäre. Andererseits könnte die Koalition ihre mutmaßliche Vorfestlegung getrost in die Tonne klopfen. Denn dann müsste sich SPD-Fraktionschef Michael Gerheim – die Spatzen pfeifen’s von den Dächern – ebenfalls einer kritischen Öffentlichkeit stellen. Auf jeden Fall wäre es ihm nicht möglich, den Wahlgang im Parlament in aller Ruhe auszusitzen, nur weil die Mehrheit steht.

Weil er schon eine Ahnung hatte, was kommen würde, hatte sich Stadtverordnetenvorsteher Dr. Richard Georgi (CDU) vorab mit dem Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB) ins Benehmen gesetzt und erfahren, dass sinnigerweise die Wiederwahlfrage vor anderen Ansätzen geklärt werden sollte. Darauf machte er das Plenum zu Beginn der Diskussion nachdrücklich aufmerksam. Doch hatte die Koalition, um zeitlich nicht in Verdeckung zu geraten, dem Haupt, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss als Wahlvorbereitungsgremium bereits einen Antrag zur Stadtratswahl vorgelegt. Der Wahlgang soll frühestens sechs und spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit stattfinden.

Da Claudia Bicherl ihre Bereitschaft zur erneuten Kandidatur erklärte, hatten alle auf den obligatorischen Wiederwahlantrag der CDU gewartet. Doch der ließ, warum auch immer, auf sich warten – bis zum Sitzungstag, 7.12 Uhr morgens. Dann kam er in der Form eines Dringlichkeitsantrags. Doch eine Dringlichkeit, so Philipp Giel (FDP) zum abendlichen Sitzungsbeginn, sei nicht zu erkennen und auch nicht gegeben. Wann Bicherls Amtszeit ende, sei lange bekannt, auch dass sich eine neue Mehrheit ergeben habe.

Das späte CDU-Dringlichkeitspapier verfehlte die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit. Durchaus gewitzt wartete CDU-Fraktionschef Joachim Bergmann den Zeitpunkt ab, bis schließlich der Koalitionsantrag zur Sprache kam, und erklärte seinen Dringlichkeits- flugs zum Änderungsantrag. Doch da spielte der Stadtverordnetenvorsteher nicht mit. In der Unterredung mit dem HSGB habe sich gezeigt, so Dr. Georgi weiter, dass genau das nicht zulässig sei, weil der Wiederwahlantrag keine Ergänzung des Koalitionsantrags sei, „obwohl die Überschrift die gleiche ist“.

Konsequenterweise ließ Georgi diesen Antrag nicht zu – zum Ärger seiner eigenen Fraktion. Er halte die HSGB-Ansicht für falsch, kritisierte CDU-Politiker Volker Horn, denn diskutiert werde nicht über einen Antrag, sondern über einen Tagesordnungspunkt. Möglicherweise könne der HSGB da noch einiges lernen.

Sauer war die CDU im Übrigen auch auf die Koalition, erinnerte an „Absprachen“ im die Parlamentssitzung vorbereitenden Ältestenrat Mitte vergangener Woche. Dort, so war zu hören, soll die CDU zunächst vergeblich für eine Vertagung des gesamten Wahl-Themas geworben haben, danach um Zustimmung zum Dringlichkeitspapier, das freilich noch abgestimmt und formuliert werden müsse. Dem Vernehmen nach wich die anfängliche Bereitschaft der Koalition dies mitzutragen später juristischen Vorbehalten der FDP. Schließlich, so deren Befürchtung, könne eine fälschlicherweise konstatierte Dringlichkeit übel aufstoßen. Während man im CDU-Lager weiter zuversichtlich ist, dass der Wiederwahlantrag erneut gestellt werden darf, haben andere Zweifel daran.

