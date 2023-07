Stadtverordnetenversammlung macht Weg frei für Stadtelternbeirat

Von: Michael Hofmann

Eine gemeinsame Stimme sollen die Kindertageseinrichtungen in der Stadt mit dem geplanten Stadtelternbeirat bekommen. © Hampe

Mit der Bereitschaft zur Bildung eines Stadtelternbeirats übernimmt die Stadt Seligenstadt eine Vorreiterrolle im Kreis.

Seligenstadt – Der Magistrat soll nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Montagabend in Froschhausen die Initiative nach Paragraf 27a Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) unterstützen. Mit dem Stadtelternbeirat „sollen die Kindertageseinrichtungen in der Stadt eine gemeinsame Stimme bekommen und auch als konkreter Ansprechpartner für die Stadtverwaltung dienen“, so der Tenor.

Zuerst hatten SPD und Grüne die neue Elternvertretung gefordert, in einem Änderungsantrag korrigierte die Koalition aus CDU und FDP jedoch den Beschlusstext: Elternbeteiligung sei eine wichtige Frage, auch angesichts geplanter Gesetzesänderungen in Wiesbaden, sagte der FDP-Politiker René Rock: „Aber hier geht es um eine reine Interessenvertretung“, so Rock weiter, der ansonsten nur Lob für die Initiative hatte. Seligenstadt sei eine der wenigen Kommunen, die den Stadtelternbeirat nun beschließe. Freilich habe die SPD auf Kreisebene eine solche Initiative blockiert, dabei sei dort beispielsweise die Jugendhilfe installiert.

Stadtelternbeirat: Entscheidungshoheit bleibt bei Stadt

Während der Antrag von SPD und Grünen an der Koalition scheiterte, stimmt die Stadtverordnetenversammlung dem Änderungsantrag der Koalition danach einstimmig zu.

Dem Stadtelternbeirat sollen mindestens Vertreter der Elternbeiräte der Tageseinrichtungen in der Stadt und Vertreter der Eltern, deren Kinder in Kindertagespflege in der Stadt betreut werden, angehören. Der Stadtelternbeirat wählt einen Vorstand und gibt sich eine Geschäftsordnung. Er ist von der städtischen Verwaltung über wesentliche Angelegenheiten, die die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in der Kindertagesbetreuung in der Stadt betreffen, zu informieren und anzuhören; Angelegenheiten einzelner Tageseinrichtungen sind davon nicht erfasst. Die Entscheidungshoheit bleibt bei der Stadt.

SPD und Grüne hatten in ihrem Antrag darauf verwiesen, dass es seit einem Jahr die Möglichkeit gibt, einen Stadtelternbeirat zu wählen. „Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es für Eltern mit Kindern in der Kita oder auch Tagespflege ist, ein gemeinsames Sprachrohr zu haben. Partizipation von Eltern ist unabdingbar, wenn Bildung und Erziehung gemeinsam mit Institutionen gelingen soll, da die Eltern von Kita-Kindern Expertinnen und Experten in den Belangen ihrer Kinder sind.“

Bildung und Erziehung oft von „Idealvorstellungen geprägt“

In der von der Koalition bemängelten Passage schreiben die Antragssteller: Der Magistrat wird gebeten, einen Stadtelternbeirat als ordentliche, demokratisch legitimierte Vertretung der Erziehungsberechtigten, deren Kinder in den städtischen und kirchlichen Kindertagesstätten und bei Kindertagespflegepersonen im Stadtgebiet aufgenommen sind, einzurichten.“

Der FWS-Politiker Mathias Rupp störte sich daran, dass die Wortwahl im Bereich Bildung/Erziehung oft „von Idealvorstellungen geprägt ist, die in meiner Welt nicht vorkommen.“ Eltern von Kita-Kindern als Expertinnen und Experten zu bezeichnen – das klinge wie aus dem Handbuch für Sozialromantik. (Von Michael Hofmann)