Nach zehn Jahren Opposition will René Rock (FDP) in Hessen mitregieren

Von: Laura Oehl

Viele „Schlaubi-Schlumpf-Bücher“ stehen in Rocks bis unter die Zimmerdecke reichendem Bücherregal. © Oehl

Für den Wahlkreis 46 will René Rock (FDP) den Landtag mitgestalten.

Seligenstadt – „In meinem Leben vor der Politik wollte ich unbedingt Fußball-Nationalspieler werden“, sagt René Rock. Am Ende hat es zumindest für die Landesliga gereicht. Und nachdem der Wunsch vom Profi-Fußballer unerfüllt blieb, habe er sich eben andere Ziele gesteckt – in der Politik.

Heute ist René Rock seit 15 Jahren Mitglied des hessischen Landtags, dort und im Kreistag Fraktionsvorsitzender der FDP. Rock ist stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher in Seligenstadt und seit vier Jahren Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Auch den Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung hat er mitverhandelt.

Koalitionsverhandlungen würde der 56-Jährige wohl auch im Oktober gern wieder führen, wenn es um die künftige hessische Landesregierung geht. Vielleicht würden ihm dabei auch die Lehren aus seiner Fußballer-Zeit helfen. „Ein Team aus vielen sehr individuellen und leistungsorientierten Leuten zu formen“, das sei eine davon gewesen.

Der Glaube, man könnte in Berlin bestimmen, was in jedem deutschen Heizungskeller passiert, ist nicht sinnvoll.

Beim Heizen: kein Eingriff ins Eigentum geben

Und noch etwas ist aus dieser Zeit hängen geblieben: „Verlieren war noch nie meine Stärke“, sagt Rock. Nach zehn Jahren in der Opposition wollen er und seine Partei nun mitregieren in Hessen. „Wir haben so viele Initiativen in der Schublade, die wir jetzt gerne zur Geltung bringen und unbedingt umsetzen würden.“

Eines seiner Schwerpunktthemen ist die Energiepolitik, die gerade viele Menschen umtreibt. Nicht zuletzt wegen des Heizungsgesetzes sei er in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen worden. „Wenn die Mails mitzählen, waren wir bestimmt im dreistelligen Bereich. Und dass dir Leute auf der Straße hinterherlaufen und dich in ein Gespräch zu dem Thema verwickeln, das war schon krass“, sagt René Rock. Für viele sei es ein existenzielles Thema. Beim Heizen dürfe es daher keinen Eingriff ins Eigentum geben. Man müsse den Bürgern die Möglichkeit geben, die für sich effizienteste Lösung zu finden. Dabei verweist Rock auch auf hybride Varianten: „Die Wärmepumpe ist dann effizient, wenn es nicht so kalt ist. Wenn es richtig kalt wird, aber nicht mehr. Dann wäre es zum Beispiel eine Lösung, mit Holz zuzufeuern. Oder eine kleine Gastherme, die man auch auf Wasserstoff umrüsten kann“, erklärt er. „Die effizienteste Lösung ist bei jedem Haus und in jedem Ort eben ein bisschen anders. Und der Glaube, man könnte in Berlin bestimmen, was in jedem deutschen Heizungskeller passiert, ist nicht sinnvoll. Diese Art von Politik macht den Menschen Angst.“ Gerade bei Themen, die direkt die Kommunen betreffen, seien daher die Länder immer mehr gefragt.

Seligenstadt Vorbild bei Kita-Situation

Das gelte auch für die Situation in Kindertagesstätten. Ein Thema, das Rock aus Seligenstadt mit nach Wiesbaden nehme. Die Einhardstadt könne dabei auch ein positives Beispiel sein. So habe er sich sechs Jahre für einen Landeskitabeirat eingesetzt, wie es ihn in Seligenstadt auf städtischer Ebene bereits gibt, sagt Rock. „Jetzt ist er auch auf Landesebene endlich gewählt worden.“

Und auch beim Mangel an Betreuungsplätzen – laut Rock eines der zentralen Themen bei der Landtagswahl und danach – habe man in Seligenstadt eine vergleichsweise gute Situation. „Bei den Krippenplätzen sind wir deutlich besser aufgestellt als andere Kommunen. Das liegt auch daran, dass sowohl Dagmar B. Nonn-Adams als auch Daniell Bastian hier als Bürgermeister einen Schwerpunkt gesetzt haben.“ Das solle bald auch in ganz Hessen so sein.

Politik: „So viel Spaß wie noch nie“

René Rock will etwas verändern. Deshalb hat es ihn auch in die Politik getrieben. „Ich habe früher viel über Politik geschrieben, aber ich wollte etwas tun. Und in der Kommunalpolitik habe ich dann gemerkt, wenn sich dort etwas ändern soll, muss sich auch im Land etwas ändern.“ So wurde Rock früh auch auf Kreis- und Landesebene aktiv.

Heute ist die Politik ein großer Teil seines Lebens. Und sie mache ihm gerade „so viel Spaß wie noch nie“. Trotzdem genießt René Rock auch die Zeit mit seiner Familie – das erde ihn, sagt er. Doch auch in seiner Freizeit kann er nicht komplett abschalten: Viele Sachbücher und Biografien von Politikern stehen in seinem Bücherregal, aber auch Science-Fiction. „Meine Tochter und ich haben da einen Spruch: Immer ein Schlaubi-Schlumpf-Buch und dann ein Roman“, lacht er. (Von Laura Oehl)

Immer an der Spitze René Rock, geboren am 20. November 1967, ist verheiratet und hat eine Tochter. Beruflich ist er in vielen politischen Gremien aktiv. Während seiner Zeit im Landtag arbeitete er sich seit 2009 vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und später parlamentarischen Geschäftsführer zum Fraktionsvorsitzenden der FDP vor. Dieselbe Position hat er auch im Kreistag und in der Regionalversammlung Südhessen inne. Seit 1996 ist er zudem Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Offenbach. Rocks Schwerpunktthemen sind Medienpolitik, die frühkindliche Bildung sowie Energiepolitik. (Von Laura Oehl)