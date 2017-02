Messerstich an Bushaltestelle: Streit unter Jugendlichen eskaliert

Seligenstadt - In Seligenstadt eskaliert gestern Nachmittag ein Streit unter Schülern. Die Polizei greift einen Jugendlichen mit einer Stichverletzung auf, die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

Die Polizei sucht noch Zeugen einer Auseinandersetzung in Seligenstadt, bei der auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Wie ein Polizeisprecher berichtete, kam es gegen 13.40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Würzburger Straße zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen. Die Auseinandersetzung eskalierte und die Beteiligten prügelten aufeinander ein. Dabei erlitt ein Schüler aus Mainhausen ein Stichverletzung in der Schulter.

Die Polizei stellte die Personalien mehrerer Beteiligter fest, Ablauf und Hintergründe der Auseinandersetzung sind jedoch noch unklar, weswegen die Ermittler unter der Nummer 06182/89300 um Hinweise von Zeugen bitten.

Bereits im November vergangenen Jahres war die Seligenstädter Merianschule in die Schlagzeilen geraten, weil sich mehrere Schüler prügelten, an der gewalttätigen Auseinandersetzung waren auch Erwachsene beteiligt. (nb)

