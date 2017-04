Streit um Stellplatzsatzung

Die Stellplatzsatzung verlangt auch Abstellplätze für Fahrräder. Am Objekt Westring 1a, so SPD-Politiker Michael Hollerbach, seien keine entsprechenden Anlagen zu erkennen. Nach Angaben von Stadträtin Claudia Bicherl hat der Magistrat das Gespräch mit dem Eigentümer gesucht.

Seligenstadt - Die Stellplatzsatzung aus dem Jahr 2003 ist nicht mehr zeitgemäß und braucht einen neuen Anstrich. Darin ist sich die Seligenstädter Stadtverordnetenversammlung im Grundsatz einig. Von Michael Hofmann

Aber keinen grünen, sagt die Dreier-Mehrheitskoalition aus SPD, FDP und FWS und lehnte eine entsprechende Initiative der Öko-Fraktion in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung rigoros ab. Beifall für die Grünen gab es nur von der CDU. Die Verärgerung war spürbar, als Adina Biemüller im Verlauf der Stadtverordnetenversammlung eine Art Öko-Stellplatzsatzung ihrer Grünen-Fraktion vorstellte und die ablehnende Haltung der Koalition in der Fachausschussrunde zusammenfasste. Bereits im Sommer 2016 hatten die Grünen auf die Renovierungsbedürftigkeit des Paragrafenwerks verwiesen und „zur Anpassung an heutige Erfordernisse und zum Erhalt städtebaulicher Qualitäten“ eine Überarbeitung seitens des Magistrats gefordert. Dabei sollten ökologische Aspekte, klimaverbessernde Maßnahmen „und gesonderte Lösungen im Altstadtbereich zur Stärkung des Einzelhandels und der Gastronomie“ einfließen.

In einem Änderungsantrag arbeitete die Öko-Fraktion Anfang des Jahres zahlreiche ihrer Ansätze (Stellplatzbedarfszahlen, Mehrfachparkgaragen, Vorgarten, Versiegelung, Eingrünung, Stromanschluss für E-Fahrzeuge) bis ins kleinste Detail aus, gliederte die gewünschten Änderungen in fünf Punkte und sieben Ergänzungen. Mit diesem Vorentwurf, so Natascha Maldener-Kowolik, habe die Partei mit den anderen Fraktionen ins Gespräch kommen wollen. Allein, „die Bürgermeister-Fraktion“ habe daran kein Interesse und den Grünen die kalte Schulter gezeigt.

Für die Koalition wies Ex-Bürgermeister Rolf Wenzel (SPD) den Vorwurf zurück, sprach von rein inhaltlichen Kritikpunkten. Zum einen hätten die Grünen beim ersten Antrag „selbst noch nicht gewusst, was sie wollen“, zum anderen führe die zweite Version zahlreiche Festsetzungen an, die gar nicht Aufgabe einer Stellplatzsatzung, sondern die eines Bebauungsplans seien (Klimaschutz) oder ihrer Zeit weit vorauseilten (Car-Sharing). Und schließlich schränkten die Grünen mit ihrer Detailversessenheit „die Bürger derart unangemessen ein“, dass diese Regelungen mit Sicherheit von einem Verwaltungsgericht wieder aufgehoben würden. Der Grünen-Antrag, so fasste Wenzel zusammen, komme verfrüht, könne höchstens zu einem späteren Zeitpunkt Grundlage weiterer Diskussionen sein.

Auch die Brücke, die CDU-Politiker Johannes Zahn baute, den Grünen-Vorstoß als Prüfantrag ins Verfahren zu bringen, wollte die Koalition nicht betreten. Da halfen auch Zahns Argumente nichts, die Überarbeitung sei „mehr als überfällig“, weil die Motorisierung zugenommen habe, neue Baugebiete ausgewiesen, andere nachverdichtet worden seien und Stellplätze immer wieder durch Tiefgaragen nachgewiesen würden. Da immer mehr Bürger ihre Fahrzeuge im öffentlichen Raum abstellten, seien sogar Feuerwehr oder Notarzt nur zu oft in ihrer Arbeit behindert. Und was den Ermessensspielraum betreffe: Den regele ja der Bebauungsplan.

Bürgermeister Dr. Daniell Bastian wandte ein, dass eine Überarbeitung der Satzung ziemlich aufwendig sei, außerdem funktioniere die 2003er doch, „und man kann’s ja nicht jedem recht machen.“ Zudem, so Bastian weiter, zeigten die Beiträge das Dilemma: „Die Meinungen liegen noch dramatisch auseinander.“ Der SPD-Politiker Michael Hollerbach klagte mit Blick auf die Belange der Radfahrer, er wäre „schon froh, wenn die bestehende Satzung eingehalten würde“.