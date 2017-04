Frau und Hund nach Unfall in Kliniken

Seligenstadt - Bei einem Unfall auf der Tangente der A3 zur A45 ist am Sonntagnachmittag eine Frau leicht verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, ihr Hund, der ebenfalls im Fahrzeug gewesen war, in die Seligenstädter Tierklinik.

Gegen 16.25 Uhr ist die Feuerwehr Seligenstadt am Sonntag zu einem Verkehrsunfall auf der A3 alarmiert worden. Auf der Tangente zur A45 war aus bislang ungeklärter Ursache ein Fahrzeug mit der Leitplanke kollidiert, von der Fahrbahn ab- und in einer Böschung zum Stehen gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde die Fahrerin bei dem Unfall leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Auch um den ebenfalls im Fahrzeug befindlichen Hund kümmerte sich die Feuerwehr. Sie versorgte ihn zunächst mit Wasser, bevor er in die Seligenstädter Tierklinik gebracht wurde.

Die Brandschützer sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn von herumliegenden Fahrzeugteilen. Weil an der Anschlussstelle Seligenstadt derzeit gebaut wird, werde im Bedarfsfall auch die Feuerwehr Mainflingen mitalarmiert, um je nach Verkehrslage und Rückstau schnellstmöglich an der Einsatzstelle sein zu können, wie die Seligenstädter Wehr mitteilt. (nl)

Ein gefährlicher Arbeitsplatz: Mitten auf der Autobahn Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Feuerwehr Seligenstadt