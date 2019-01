Hund: Freund oder Angstfaktor?

Als Kind hatte sie panische Angst vor Hunden, geprägt durch ihre Mutter, die selber als Kind gebissen wurde, erzählt Lerntherapeutin Yvonne Haberstock. Klare Assoziation: Hunde sind gefährlich und beißen, also lieber wegrennen. Diese Phobie legte sich erst, als Yvonne Haberstock im Alter von zehn Jahren durch eine Freundin Kontakt zu einem betagten und ausgedienten Jagdhund bekam.

„Die positiven Erlebnisse und die Liebe des Hundes halfen mir, meine Angst zu überwinden“, erinnert sich Haberstock. Weiterhin lernte sie durch die Familie der Freundin sehr viel über Hundehaltung und den gegenseitigen respektvollen Umgang. Und etwa zwei Jahre später bekam sie dann ihren ersten eigenen Hund. „Die Begeisterung für diese Tiere hat mich seitdem nie mehr losgelassen“, erzählt sie.

Mehr zum Thema: Kommentar: Strengere Regeln für Hundehalter

Yvonne Haberstock führt seit 2006 eine Lernpraxis für Kinder und Jugendliche mit Lernstörungen und Verhaltensauffälligkeiten in Seligenstadt, seit 2011 am Standort Giselstraße. Die Unterstützung der Hunde, so Haberstock, ist dabei extrem wichtig. „Sie öffnen die Türen der Kinderseelen, zeigen ihnen Liebe, stärken das Selbstvertrauen und motivieren beim Lernen.“ Dadurch stellen sich oft unglaublich schnelle Lernerfolge ein, stellt die Therapeutin fest.