TU-Professor betrachtet künstliche Intelligenz

Kristian Kersting, Professor an der TU Darmstadt und Leiter des Arbeitsgebiets Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen, informierte im Haus an der Wendelinuskapelle über KI. © hoh

Künstliche Intelligenz ist aktuell in aller Munde - auch in Seligenstadt. Bei einer Dialog-Veranstaltung informierte TU-Professor und Experte Prof. Dr. Kristian Kersting nun über die „KI“.

Seligenstadt – Nur wenige Wörter sind derzeit so oft in aller Munde wie „KI“, die Abkürzung für „künstliche Intelligenz“. Was steckt dahinter? Und was sind deren Auswirkungen auf die Gesellschaft? Was ist mit Datensicherheit? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Gäste der siebten Dialog-Veranstaltung, zu der die FDP Seligenstadt kürzlich in das Haus an der Wendelinuskapelle an die Frankfurter Straße 42 eingeladen hatte.

Fraktionsvorsitzender Henning Berz begrüßte als Gastredner Prof. Dr. Kristian Kersting, Professor an der Technischen Universität (TU) Darmstadt und Leiter des Arbeitsgebiets Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen. Er informierte die rund 20 Anwesenden über KI und gab damit die Grundlage für eine spannende Diskussion. Viele Fragen zu KI bewegten an diesem Dialog-Abend die Zuhörer, die dem hochrangigen Gastredner erst lauschten, um dann zahlreiche Fragen zu stellen.

TU-Professor in Seligenstadt: Europa sollte bei KI führend sein

„Auch die Medien haben sich des Themas angenommen“, verfolgt Kersting die Entwicklung voller Interesse. „Was steckt dahinter, wo kommt KI her, wem schadet sie, wie gehen wir damit um?“, fragt sich der Gastredner. Er ist überzeugt, dass Europa bei der KI führend sein sollte. Vielmehr sei es aktuell aber die USA mit ihren Start-ups im Sillicon Valley.

Bereits Mitte der 1950er-Jahre sei ein Computerexperte überzeugt gewesen, künstliche Intelligenz in einem Sommer zusammenbauen zu können. Er sei überzeugt gewesen, intelligentes Verhalten durch Computerprogramme nachbauen zu können. 70 Jahre habe es gedauert, bis die KI einen echten Quantensprung gemacht habe, erläuterte Kersting. „Bis 2030 wird es eine weitere große Potentialsteigerung geben. Doch was haben wir davon? Derzeit gibt es einen wahren Hype um KI.“

Hessen kann bei „KI“ mithalten

Was führte zum plötzlichen Durchbruch der KI? Kersting sagt: „Wir haben viel mehr Daten, den Zugriff darauf, zudem das Internet sowie 80 Milliarden Stellschrauben und große Rechner, die sehr schnell arbeiten können. Das hat den Durchbruch gebracht.“ Nun gehe – etwa bei Schulen – die Sorge um, dass Schüler ihre Abschlussarbeiten durch KI schreiben lassen, meinte er mit einem Schmunzeln. Für eine eigene KI habe man in Deutschland (noch) nicht die dafür notwendige Rechner-Kapazität, in Hessen könne man aber immerhin „mithalten“.

Der Gastredner rief dazu auf, sich von den USA und China nicht abhängen zu lassen. Die Politik müsse den Zugriff auf Inhalte und den Umgang mit KI verantwortungsvoll mitgestalten. „KI ist ein kreativer Prozess zwischen Mensch und Maschine“, betont Kersting. „Wir müssen das neue System mitgestalten und nicht warten, bis es andere für uns machen. KI hat ein gigantisches Entwicklungspotential und wird wohl auch bessere Entscheidungen treffen können als wir Menschen.“ Kersting warf auch die Frage auf, wie künftig mit Urheberrechten umgegangen werde. (Von Holger Hackendahl)

Verbreitung von künstlicher Intelligenz KI, oder künstliche Intelligenz, wird bereits heute vielfach verwendet. Beispiele dafür sind Nicht-Spieler-Charaktere (NPC) in Videospielen oder fürs Marketing genutzte Werbemails. In der Medizin findet künstliche Intelligenz ebenfalls Anwendung und ist ein stark wachsender Teilbereich. Auch sogenannte Smart-Apps für Laien greifen beispielsweise auf Algorithmen zu, die für Langzeit-EKG entwickelt wurden. Das Interesse an KI explodierte, nachdem die Anwendung ChatGPT online ging. Es ist ein textbasiertes Dialogsystem (Chatbot), das mithilfe von KI Antworten generiert. (yfi)