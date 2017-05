Penny-Markt schafft Einweg-Plastiktüten ab

Umweltfreundliche Alternativen

+ © Hampe Bürgermeister Bastian und Marktleiter Michael Müller (von links) mit den neuen Permanenttragetaschen, Bezirksleiter Detlef Müller mit der alten Plastiktüte, die es bald nicht mehr gibt. © Hampe

Seligenstadt - Um Plastikmüll zu reduzieren, geht der Discounter Penny auch in seinem Markt in Seligenstadt neue Wege: Er schafft dort nicht nur die Einweg-Plastiktüten ab, sondern bietet seinen Kunden auch eine neue umweltfreundlichere Permanenttragetasche aus Recyclingmaterial an.