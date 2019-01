Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Bus

Hainburg - Auf der Landesstraße 2310 zwischen Froschhausen und der B45 kommt es heute Nachmittag zu einem schweren Unfall. Ein 20-jähriger Autofahrer stirbt.

Nach ersten Erkenntnissen kommt es gegen 14.20 Uhr zu einem Zusammenstoß eines Opels mit einem Bus. Die Ursache für den Unfall ist bislang noch unklar, berichtet die Polizei. Der 20 Jahre alte Autofahrer aus Rodgau stirbt noch an der Unfallstelle - die Fahrgäste im Bus bleiben unverletzt. Die L2310 ist an der Unfallstelle bis in die Abendstunden gesperrt. Die Beamten hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können. Sie sollen sich telefonisch unter der 06104/6908-0 melden. (chw/jo)