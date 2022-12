Stau nach Lkw-Unfall auf der A3 bei Seligenstadt – Ein Verletzter

Von: Vincent Büssow

Am Dienstagmorgen (27. Dezember) kollidieren zwei Lkw auf der A3 bei Seligenstadt. Es kommt zu einem vier Kilometer langen Stau.

Seligenstadt – Auf der A3 ist es am Dienstagmorgen (27. Dezember) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist ein Lkw am Seligenstädter Dreieck auf einen anderen aufgefahren. Eine Person wurde dabei verletzt. In der Fahrtrichtung Frankfurt kommt es zu einigen Verzögerungen im Verkehr.

Auf der A3 bei Seligenstadt ist es zu einem schweren Unfall gekommen. © 5vision.media

Auf Bildern ist ein Großaufgebot an Rettungskräften zu sehen, die am Morgen auf der A3 bei Seligenstadt (Kreis Offenbach) im Einsatz waren. Sie arbeiteten unter anderem daran, eine Person zu befreien, die bei dem Unfall eingeklemmt worden war. Die Polizei konnte keine genaueren Angaben über den Zustand des Verletzten machen.

Unfall bei Seligenstadt: Polizei meldet Stau auf der A3

Infolge des Unfalls auf der Autobahn staute sich der Verkehr in Richtung Frankfurt. Um 9.37 Uhr sprach die Polizei von einem vier Kilometer langen Stau. Zu dieser Zeit sei allerdings bereits eine Ausleitung aufgebaut worden.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Dienstagmorgen (27. Dezember) nach einem Unfall auf der A3 bei Seligenstadt im Einsatz. © 5vision.media

Erst vor kurzem kam es nach einem Unfall nahe Seligenstadt zu einem Riesenstau. Bis zu 14 Kilometer reihten sich die Fahrzeuge hintereinander, nachdem zwei Autos und ein Lkw kollidiert waren. (vbu)