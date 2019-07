„Vade et Vide“ an vier Schauplätzen in Seligenstadt

Seligenstadt – Die Sage von Einhard und Emma hat einen wahren Kern, die Gelehrten und Künstler des Mittelalters hatten keineswegs immer Recht, und in der Geschichte der Kaufmannsgilden haben noch andere als die Seligenstädter Löffel eine bedeutende Rolle gespielt.

Dies und noch weit mehr nahmen am Wochenende aufmerksame Zuschauer vom Theaterspaziergang durch die Seligenstädter Altstadt mit. Über tausend dürften es allen Wetterlaunen zum Trotz an beiden Vade-et-Vide-Abenden gewesen sein.

An Einhard kommt nun einmal nicht vorbei, wer in seiner Stadt Geschichte spielen will. Weil viele Vieles noch nicht wissen über den Gründer des Klosters und seine Zeit, muss das kein Nachteil sein. Auf den Stufen vor der Basilika war das höfische Szenarium aus den Lehrjahren des späteren Kaiser-Biografen am richtigen Ort. Mit den werdenden Gelehrten in den Hofschulen, die sich in Theologie, Grammatik, Geschichtsschreibung und Dichtung übten, konnten auch die Zuschauer ihr Wissen über die Entstehung des christlichen Abendlandes vertiefen – auch über Fakten, die nicht in jedem Geschichtsbuch stehen. So diktierte Kaiser Karl dem gelehrigen Schüler Einhard, einem „jungen Mann einfachen Standes aus dem Maingau“, sein Glocken-Edikt: In jeder Kirche des Reiches habe es eine Glocke zu geben, in Klöstern mussten es drei und an Bischofssitzen sieben sein. Beim Läuten, verfügte der Kaiser, hatten sich die Geistlichen gefälligst selbst zu bemühen.

Mit Kostümen, Kulissen und Requisiten hatten sich die Kreativen vom Heimatbund, allen voran Joachim Rühl als Regisseur, einmal mehr selbst übertroffen und das szenische Spektakel gegenüber vergangenen Geleitsfesten noch einmal aufgewertet. Das optische Glanzstück lieferten die Akteure – insgesamt über 60 an den vier Schauplätzen – ein paar Schritte weiter vor dem Klosterportal, wo sie doppelt mannshohe Stockpuppen die vergnügliche Geschichte von der abenteuerlichen Flucht des Liebespaares Einhard und Emma nachspielen ließen. Darin ist Emma bekanntlich die Tochter des Kaisers und schleppt ihren Liebsten huckepack durch den verräterischen Schnee. Die Romanze bringt den braven Schreiber so aus dem Konzept, dass er darüber glatt einen wichtigen Brief an die „gottlosen Sachsen“ vergisst. Emmas Appell an den gestrengen Kaiser vernimmt er indessen sehr wohl: „Papa, sei doch einmal cool“.

Näher an die Geleitstradition brachte die Zuschauer der kurze Spaziergang zum Einhardhaus. Ein gar lustiges Völkchen aus Kaufleuten, Bürgern und Gasthofgesinde hatte es sich da gemütlich gemacht, sprach eifrig dem Rebensaft zu und erreichte im Eiltempo – wie alle anderen dauerte auch diese Szene nur eine Viertelstunde – die nötige Betriebstemperatur für flotte Tänzchen und derben Wirtshausgesang. Die Sprüche, welche das feiernde Volk von sich gab, hatten die Texter aus den historischen Löffelbüchern herausgesucht, in denen sich bis Ende des 18. Jahrhunderts und teils noch darüber hinaus die Reisenden in den Gasthöfen verewigten.

Diesen und anderen geschichtlichen Quellen entstammte auch der Stoff für das bunte Schauspiel im Rathausinnenhof, aufgezogen im Stil der Commedia dell’arte und demgemäß mit satirischen, auch selbstironischen Webfäden durchwirkt. Unter übergroßen Hüten und Perücken zeigten die Akteure keine Berührungsängste mit dem Slapstick und dozierten über die Schnitzereien an – ebenfalls großzügig überdimensionierten – Geleitslöffeln. Wenn der Seligenstädter Hänselbrauch auch einzigartig bleibt, so gab es Ähnliches doch überall dort, wo einst die Hanse ihre Wege hatte – daher auch die Bezeichnung „Hänseln“ für ritualisierte Quälereien, die Neulinge in den Gilden über sich ergehen lassen mussten. Die Seligenstädter Opfer hatten dabei offenbar noch Glück – ein Liter Wein in einem Zug, das lässt sich hören. Anderswo verabreichte man den armen Prüflingen aus anderen Löffeln statt des edlen Tropfens bittere Medizin. zrk