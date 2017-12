Lkw-Verbot in Froschhausen ist möglich

Seligenstadt - Weil die Lärmbelastung für die Bürger teilweise über den Orientierungswerten liegt, sind im Seligenstädter Stadtteil Froschhausen nicht nur diverse Lärmschutzmaßnahmen, sondern auch Verkehrsbeschränkungen, etwa ein Lkw-Durchfahrtverbot, grundsätzlich möglich. Von Michael Hofmann

Zu diesem Ergebnis kommt der Magistrat, der im Auftrag der Stadtverordnetenversammlung den Kreis Offenbach, Hessen Mobil und das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt um Stellungnahmen gebeten hatte. Die Fertigstellung des dritten Abschnitts der Seligenstädter Umgehungsstraße könnte vor allem für den Stadtteil Froschhausen unangenehme Begleiterscheinungen haben: durch eine Zunahme des Durchgangsverkehrs. Um mögliche Schritte gegen eine zusätzliche Lärm- und Verkehrsbelastung auszuloten, hatte das Ordnungs- und Umweltamt der Stadt bei den zuständigen Behörden nachgefragt. Nach Angaben des Kreises Offenbach besteht für die Stadt Seligenstadt im Zuge verkehrsberuhigender Maßnahmen „die Möglichkeit, in eigener Zuständigkeit ein Lkw-Durchfahrtverbot anzuordnen.“ Darüber hinaus sei ein solches Verbot mit Blick auf die geplante Seligenstädter Ortsumfahrung „eine sinnvolle Ergänzung für die Weiterleitung des Verkehrs über die L 2310 / L 3121 zur Autobahn A 3.“ Von den Nachbarkommunen, so der Kreis Offenbach weiter, werde keine durch eine solche Maßnahme beeinträchtigt, allerdings müssten die Lkw-Verbotsschilder frühzeitig aufgestellt werden - im Knotenpunkt der L 23107/ Rodgau, Daimlerstraße. Bei der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil (B 45, A 3, A 45) wäre die Anpassung der Beschilderung erforderlich, mithin müsste das Ziel „Mainhausen“ auf den Hinweisen an der B 45 / L 2310 entfernt werden.

Bundesimmissionsschutzgesetz und Verkehrslärmschutzverordnung geben die Richtwerte für mögliche Beschränkungen vor, entsprechende Orientierungswerte konkretisieren dies für Wohn-, Misch- und Gewerbegebiet - und zwar tagsüber und nachts. Im konkreten Fall sind entlang der L 2310 in Seligenstadt/Froschhausen auf der Offenbacher Landstraße sowie auf weiterführenden Straßen tagsüber und nachts Werte von 70 bis 75 Dezibel (dba) festgestellt worden - eine Überschreitung der Orientierungswerte. Folge: Die Stadt könnte mit Zustimmung des RP ein Lkw-Verbot anordnen. Der Kreis würde eigenen Angaben zufolge die Maßnahme und die Begründung (Verkehrsberuhigung, Lärmminderung) mittragen.

Indes verweist Hessen Mobil auf die abschnittsweise bereits bestehenden Beschränkungen der Geschwindigkeit (Tempo 30) auf der Ortsdurchfahrt Froschhausen. Verkehrserhebungen hätten 2015 an der L 2310 westlich von Froschhausen eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke von rund 9 000 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden und einen Schwerverkehrsanteil (ab 3,5 Tonnen) von 2,7 Prozent ergeben. An einer weiteren Zählstelle auf dem zweiten Umgehungsabschnitt ergaben sich Werte von rund 5 250 Kfz/24 Stunden und ein Schwerverkehrsanteil von 2,4 Prozent.

Die Seligenstädter Stadtverwaltung weist in diesem Zusammenhang auf die Froschhausener Gewerbeanschriften Am Sandborn, Am Reitpfad (von der B 45) und am Stehnweg (über L 2310) und die Andienungsproblematik hin. Zudem habe eine Spedition ihren Betriebssitz an der Schulstraße hin. Deshalb wäre ein Zusatz „Anlieger frei“ oder „Lieferverkehr/Busse“ notwendig. Aber: „Dies erschwert eine Überprüfung dieses Lkw-Verbots für die Ordnungspolizei, wer tatsächlich als Anlieger gilt und wer einfach auf der Durchfahrt ist.“ Abgesehen vom niedrigen Anteil von 2,7 Prozent - 243 Fahrzeuge - stellt die Verwaltung auch die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme in Frage, „wenn eine Firma aus Seligenstadt in die Gewerbegebiete Am Reitpfad oder Am Sandborn liefern möchte, aber über die Autobahn fahren muss; umgedreht Firmen aus Froschhausen nicht direkt nach Seligenstadt fahren können.“