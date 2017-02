Schwerverletzt auf dem Zebrastreifen

Seligenstadt/Hainburg - Zwei Unfälle mit Verletzten in Seligenstadt und Hainburg meldet die Polizei: Eine Fußgängerin hat am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Frankfurter Straße in Seligenstadt Kopfverletzungen erlitten.

Ein 55-Jähriger fuhr gegen 17.40 Uhr in seinem Renault-Transporter aus dem Kreisel Kapellenplatz auf die Frankfurter Straße und erfasste die 50-Jährige, die in diesem Moment den Zebrastreifen überquerte. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 06182/8930-0 zu melden.

Von einer Unfallflucht berichten die Beamten im Nachgang zum Kinderfastnachtszug in Hainstadt am Sonntag. Gegen 15.15 Uhr streifte ein silberner Kleinwagen eine 21-jährige Frau und einen 36-jährigen Mann auf der Straße Am Kiefernhain (Höhe Dresdener Straße). Die Zuschauer waren gerade auf dem Rückweg zu ihrem geparkten Auto.

Die Frau erlitt Prellungen an der Hand und am Knie, der Mann eine Prellung an der rechten Hand. Der Verursacher, ein 65 bis 75 Jahre alter Mann mit kurzen grauen Haaren, hielt nicht an. Die Polizei bittet um Hinweise an die Seligenstädter Wache (Tel.: 06182/8930-0) oder an die Fluchtermittler (Tel.: 06183/91155-0). (kd)

