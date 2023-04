Verregnetes Einkaufserlebnis in der Einhardstadt

Ließen sich die Stimmung von der widrigen Witterung nicht verderben: Besucher des Weinstands. © Hackendahl, Holger

Ein ziemlich verregnetes Wochenende sorgte für lange Gesichter bei Gewerbeverein und Ausstellern in Seligenstadt. Der Frühlingsmarkt, üblicherweise ein Besuchermagnet, fiel buchstäblich ins Wasser

Seligenstadt – Die Natur freut’s, die Gewerbetreibenden eher nicht. Langanhaltender Regen machte am Wochenende den Seligenstädter Gewerbetreibenden beim überregional beliebten Frühlingsmarkt über weite Strecken einen dicken Strich durch die Rechnung. Statt voller Gassen dominierten nur wenige Besucher mit aufgespannten Regenschirmen, Pfützen, menschenleere Plätze und verwaiste Stände rund um den Marktplatz die Szenerie. Erst am Sonntagnachmittag hatte der Wettergott ein Einsehen.

„Wir sind heute zum 24. Mal beim Frühlingsmarkt dabei, an einen so schlechten Besuch kann ich mich nicht erinnern“, bilanziert René König vom gleichnamigen Radsportgeschäft am Samstag. Unter einem Pavillon - seine E-Bikes geschützt vor dem mal mehr, mal weniger starken Regen - trinkt König mit Freunden sein Glas Wein. Das Quartett macht noch das Beste aus einem verregneten Samstagnachmittag. Nebenan wird gelacht. Am Weinstand flüchtet man sich in Galgenhumor. „Da stehen die, die auch bei schönem Wetter da stehen“, meint einer mit einem Augenzwinkern.

Hoffnung, dass der Regen eine Pause einlegt

Dennoch sind hin und wieder die Blicke gen Himmel gerichtet - verbunden mit der Hoffnung, dass der Regen mal eine Pause macht. Und vor allem mit dem Wunsch, dass es am Sonntag mit dem Regen dann doch nicht so schlimm kommen wird, wie angekündigt. Einen Vorteil hatte das schlechte Wetter: An den Essensständen musste keiner Schlange stehen...

Und auch beim Kauf von Primeln, Veilchen, Tulpen und Co mussten die Pflanzenfreunde nicht auf Beratung warten. Und gegossen wurden die Pflanzen ja auch, von ganz oben und kostenlos noch dazu. Für Freunde des motorbetriebenen Antriebs gab es auf dem Marktplatz, wo ein Kinderkarussell auf junge Gäste wartete, neue Automodelle zu bewundern. Nur wenige mit Schirm und wasserfesten Schuhen angereiste Gäste konnten sich von der großen Leistungsschau des Gewerbevereins überzeugen, viele blieben Zuhause auf der Couch.

Der Gewerbeverein hatte alles für das Gelingen seines sonst immer sehr gut frequentierten Frühlingsmarkt getan, doch beim Wetter war man eben machtlos. Zur frühlingshaften Leistungsschau hielten die Fachgeschäfte und Betriebe inmitten romantischer Fachwerkkulisse dennoch viele Informationen parat, stand mit Rat und Tat bereit. Auch eine Auswahl kulinarischer Genüsse lockte - einzig, es fehlten die Besucher.

Ihr sonniges Gemüt zeigten die Musikanten der Seligenstädter Stadtkapelle, die gut gelaunt unter ihren Regenschutz einluden. „Probieren Sie doch mal Tuba, Klarinette und Horn aus. Wer aus drei Instrumenten einen Ton herausbekommt, darf am Glücksrad drehen“, betont einer der Musiker, dass nicht nur Süßigkeiten als Preise winken, sondern als Hauptpreis eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft in der Stadtkapelle.

Verkaufsoffener Sonntag in Seligenstadt

Gestern Nachmittag - als der Regen eine Pause einlegte - hatten viele Seligenstädter Fachgeschäfte für einen verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Zwar hatte sich der Himmel aufgehellt, doch stieg die Zahl der Besucher wegen der kühlen Temperaturen im Städtchen nicht im erhofften Maße an. (Holger Hackendahl)

Nur wenige Besucher schlenderten am Samstag bei Regenwetter über die Stände des Frühlingsmarkts - der Schirm war Pflicht. © Hackendahl