Verwaltungsrat St. Margareta erstattet Anzeige gegen Pfarrer

Von: Yvonne Fitzenberger

Teilen

St. Margareta: Der für Finanzen zuständige Verwaltungsrat erstattet Anzeige wegen Untreue. Archi © sig

Viele Seligenstädter sind nach wie vor erschüttert über eine Mitteilung des Bistums Mainz zur Beurlaubung von Pfarrer Holger Allmenroeder sowie zu „nicht nachvollziehbaren Vermögensvorgängen“ in der Pfarrgemeinde St. Margareta.

Seligenstadt – In einer Stellungnahme informiert der Verwaltungsrat der katholischen Pfarrgemeinde St. Margareta in Froschhausen nun darüber, dass er „Strafanzeige wegen Untreue“ erstattet habe. Der Verdacht richte sich, so der Verwaltungsrat ohne den Namen zu nennen, „gegen den bisher zuständigen Geistlichen der Pfarrei“.

Erhebliche Summen des Gemeindevermögens

Als in Finanzfragen innerhalb der Kirchengemeinde zuständiges Gremium, so Peter Ott, Mitglied des Verwaltungsrates, habe man Mitte Juli entdeckt, „dass eine erhebliche Summe des Gemeindevermögens nicht mehr auf dem entsprechenden Konto vorhanden war und weiter transferiert wurde – ohne Wissen des Gremiums“. Dieses Geld sei vorgesehen für die Renovierung der Kirche in Froschhausen. „Nach Kenntnis des Vorgangs hat der Verwaltungsrat umgehend gehandelt und sowohl das Bistum in Mainz informiert, als auch über einen Rechtsanwalt entsprechend Strafanzeige erstattet.“ Der Anwalt werde zugleich die Interessen der Pfarrgemeinde wahrnehmen.

Strafanzeige eingegangen

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt will indes aus Datenschutzgründen den Sachverhalt so zwar nicht bestätigen, schreibt aber, „dass bei unserer Zweigstelle in Offenbach eine Strafanzeige eingegangen ist, in der einem Geistlichen aus dem Landkreis Offenbach Untreue vorgeworfen wird. Die Prüfung des Sachverhalts ist aktuell noch nicht abgeschlossen.“

Wie hoch die veruntreute Summe ist, konnte Peter Ott auf Nachfrage nicht sagen. Erst mit dem Revisionsbericht des Bistums könne die genaue Höhe genannt werden.

Pfarrgemeinde- und Verwaltungsrat von St. Margareta verbinden ihre Erklärung „mit der Hoffnung, dass der Sachverhalt von den zuständigen Behörden schnellstmöglich aufgeklärt werde, im Interesse der gesamten Pfarrgemeinde und des Bistums“.

Im Krankenstand

Wie bereits berichtet, wurde Holger Allmenroeder, Pfarrer der Gemeinden St. Marien in der Kernstadt und St. Margareta in Froschhausen, vom Bistum beurlaubt und befinde sich im Krankenstand. Ob ein Zusammenhang zwischen Krankheit und dem Vorfall in Froschhausen besteht, wollte das Bistum auf Nachfrage nicht beantworten und verweist auf die Erklärung auf der Webseite der betroffenen Pfarrgemeinde: „Aufgrund seiner persönlichen gesundheitlichen Situation, die in der Pfarrei schon seit langem bekannt ist, ist Pfarrer Holger Allmenroeder ab sofort bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit beurlaubt worden.“ Darüber hinaus könne das Bistum „während einer laufenden Prüfung keine weiteren Aussagen machen oder Erklärungen abgeben“. (Yvonne Fitzenberger)