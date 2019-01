Walinusschule: Kommt es zum Standortwechsel?

Klein-Welzheim – Über den zu kleinen Schulhof und Probleme bei der Schulbetreuung diskutierte die Seligenstädter CDU-Fraktion mit Vertretern des Schulförder- sowie des Betreuungsvereines der Walinusschule.

„Die Idee eines Standortwechsels der Grundschule inklusive der Schulbetreuung neben die Don-Bosco-Schule“ machte die Runde - ein Lösungsansatz, der zuletzt auch im Rathaus Beifall fand.

Zu Beginn berichteten Stefan Kluge und Simone Mathews über den Sachstand aus Sicht des Schulfördervereines: „Aktuell können die Schulkinder bei schlechtem Wetter den hinteren Pausenhof nicht nutzen und müssen auf den kleinen Hof vor der Schule ausweichen. Auch stehen keine fest installierten Spielgeräte für die Kinder zur Verfügung.“ Grund hierfür ist die Einstufung der Fläche als Landschaftsschutz- und Überschwemmungsgebiet. „Eine zeitnahe Lösung muss gefunden werden“, so Simone Mathews.

Nach Ansicht der CDU-Fraktion könnten zwei Lösungsansätze verfolgt werden. Längerfristig könnte über den Kreis Offenbach eine Umwidmung der Fläche vorangetrieben werden, dafür setze sich Landrat Oliver Quilling bereits ein. Danach könne ein kleiner Teil der Rasenfläche gepflastert werden. Kurzfristig könnte die Stadt Seligenstadt ebenso einen Teil des angrenzenden Spielplatzes einzäunen und somit für die Pausenhofnutzung zur Verfügung stellen.

Nicole Reisert fasste die Situation des Betreuungsvereines zusammen. Da das Schulgebäude viel zu klein geworden ist, weichen die 43 Betreuungskinder mit vier Betreuerinnen auf angemietete Räumlichkeiten gegenüber aus. „Wir sind für diese Räume sehr dankbar, langfristig muss aber über einen eigenen Neu- oder Anbau nachgedacht werden.“ Aktuell könne etwa nicht vor Ort gekocht werden, auch stehe keine Sporthalle für die Betreuungskinder zur Verfügung.

Ersetzt digitales Lernen den Hörsaal? Zur Fotostrecke

„Jährlich investiert der Kreis als Schulträger knapp 21 .000 Euro für den Bus von der Walinusschule zur Sporthalle“, ergänzt Nicole Reisert und stellt die Idee eines Standortwechsels neben die Don-Bosco-Schule vor.

„Beide Probleme, Schulhof und Schulbetreuung, müssen angegangen werden. Alle Parteien sowie Stadt und Kreis müssen sich damit beschäftigen und zu einer guten Lösungsfindung beitragen“, so der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Oliver Steidl. Fraktionschef Joachim Bergmann verwies auf einen CDU-Antrag im Geschäftsgang der Stadtverordnetenversammlung, demzufolge der Magistrat Kontakt mit den zuständigen Stellen aufnehmen soll, um zu prüfen, ob eine Umgestaltung des Schulhofes ermöglicht werden kann. „Eine Zustimmung aller Fraktionen zu unserem Antrag in der Stadtverordnetenversammlung am 4. Februar wäre ein klares Signal der städtischen Politiker und somit sicherlich ein vernünftiger erster Schritt in die richtige Richtung.“ (mho)