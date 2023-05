Neuer Geriatrie-Chef an der Asklepios-Klinik

Von: Yvonne Fitzenberger

Dr. Tobias Richter, neuer Teamleiter der Geriatrie (l.), und Dr. Nikos Stergiou, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin, in die die Geriatrie eingegliedert ist. © Privat

Dr. Tobias Richter ist neuer Chef der Geriatrie an der Seligenstädter Asklepios-Klinik: Der Nachfolger von Dr. Beate Manus.

Seligenstadt – In der Seligenstädter Asklepios-Klinik hat es einen Wechsel gegeben: Chefärztin Dr. Beate Manus hat die Abteilung Geriatrie an ihren Leitenden Oberarzt Dr. Tobias Richter als Teamleiter abgegeben. Im Interview spricht er über die Entwicklung der Altersmedizin und was die Nachfolge für ihn bedeutet.

Welcher Ausbildungsweg hat Sie in die Geriatrie geführt?

Mein Interesse war schon immer breit gefächert. Im interdisziplinär angelegten Querschnittsfach Geriatrie sind Fachkenntnisse aus verschiedensten Spezialfächern erforderlich. Im Rahmen meiner Ausbildung habe ich mich zu Anfang mit Neurologie befasst, um dann den Facharzt für Innere Medizin zu erwerben. Neben der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin konnte ich bei Prof. Dr. Duchmann im Heilig-Geist-Hospital auch die gastroenterologische Weiterbildung abschließen. Als Oberarzt bin ich in Seligenstadt seit 2013 im Bereich der Geriatrie tätig und konnte bei Dr. Beate Manus die Zusatzbezeichnung Geriatrie erwerben. Parallel bin ich aber auch weiterhin in der Endoskopie eingesetzt und beteilige mich unter anderem an der Versorgung endoskopischer Notfälle im Bereitschaftsdienst.

Geriatrie: Altersmedizin mit großer Bandbreite von Krankheitsbildern

Was genau bedeutet Geriatrie?

Geriatrie bedeutet Altersmedizin. Es kommt eine große Bandbreite von Krankheitsbildern vor. Meist führt ein Akutereignis zu einer notfallmäßigen Aufnahme eines Patienten, zunächst in einer anderen Abteilung. Dann erfolgt beispielsweise erst eine Operation, und die in der Regel geschwächten und multimorbiden Patienten werden dann möglichst rasch nach dem Eingriff übernommen. Es sind also auch Kenntnisse aus chirurgischen Fächern erforderlich. Die Tendenz geht aber auch dahin, für die Geriatrie geeignete Patienten im Bereich der Notaufnahme bereits zu identifizieren und dann direkt oder möglichst rasch in die geriatrische Abteilung zu übernehmen.

Welche besonderen Ansprüche haben die älteren Patienten?

Ältere Menschen haben Risikofaktoren, die sie dann besonders vulnerabel, das heißt verletzlich machen. Man muss sie anders als einen Standardpatienten behandeln. Der Ansatz in der Geriatrie lautet, dass man ein ganzheitliches Bild des Patienten erhält und aus der Perspektive des Patienten heraus argumentiert: Welche Bedürfnisse hat er, oder welche Ziele verfolgt er? Das kann im Gegensatz zu rein internistischen Sichtweisen stehen.

Inwiefern beeinflussen Krankheiten wie Demenz die Behandlung?

Es ist Fakt, dass die Häufigkeit von Demenz mit höherem Lebensalter zunimmt und sich im Zusammenhang mit Krankenhausaufenthalten und Operationen deutlich verschlechtert. Wir versuchen, diese Störung auch mit zu behandeln. Wir versuchen, die Patienten aufzufangen – mit Tagesstruktur, Behandlung im Team und unter Verzicht von schmerzhaften neuen Untersuchungen oder dergleichen. Manchmal kommt man da an die Grenzen der Machbarkeit, zum Beispiel bei Patienten mit Hinlauftendenz oder bei Eigen- oder Fremdgefährdung.

Was bedeutet es für Sie, die Nachfolge von Frau Dr. Manus anzutreten?

Das ist natürlich eine Auszeichnung, eine Wertschätzung für mich. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das man in mich gesetzt hat. Es bedeutet aber auch eine große Verantwortung. Ich hoffe und denke, dass mich Frau Dr. Manus so weit gebracht hat, dass ich ihre Abteilung gut weiterführen kann.

Patient und seine Wünsche in Seligenstädter Geriatrie im Mittelpunkt

Welche Ziele hat sie Ihnen mitgeben, die Sie weiterverfolgen?

Ich möchte nach wie vor den Patienten in den Mittelpunkt der Behandlung stellen, dass man dessen Bedürfnisse und Wünsche nicht aus dem Blick verliert. Wir überlegen, was kann das Ziel dieser Behandlung sein? Oder was wollen wir erreichen? Das sind zum Teil auch ganz kleine Fortschritte.

Wie leicht sind diese Ziele umzusetzen?

Das ist gar nicht so einfach, weil natürlich viele andere Interessen bestehen. Der Patient ist nicht in einem Vakuum, sondern da gibt es Angehörigeninteressen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch Interessen des Konzerns. Da muss man versuchen, standhaft zu bleiben und sich nicht verbiegen zu lassen.

Welche Ziele haben Sie sich als neuer Teamleiter gesetzt?

Wir müssen dafür sorgen, dass das Personal bei der Stange bleibt. Ich setze darauf, dass hierbei auch technische Hilfsmittel eingesetzt werden können, die das Personal unterstützen. Ich hoffe, wir können das umsetzen, weil das Personal – seien es Therapeuten oder Pfleger –häufig auch an die körperliche Belastungsgrenze stößt. Natürlich wollen wir wachsen, aber das wird nichts, wenn wir nicht die Mitarbeiter dazu haben. Es ist einerseits gut für uns, dass wir ein hohes Lebensalter erreichen können. Andererseits werden auch diejenigen, welche die Patienten versorgen, immer älter.

Seligenstädter Geriatrie-Chef: Rauche nicht, trinke nicht, treibe Sport

Zum Schluss zu Ihnen selbst: Was tun Sie für Ihre Gesundheit?

Ich rauche nicht, trinke keinen Alkohol, treibe Sport und ernähre mich gesund. Bei mir ist es der glückliche Umstand, dass mir das auch Spaß macht. Jeder muss für sich selbst entscheiden, wie weit er geht. Im Prinzip weiß wahrscheinlich auch jeder, was er tun könnte. Präventiv lohnt es sich, den Blutdruck zu kontrollieren. Aber nicht alles liegt in unserer Hand, manches ist auch einfach Schicksal oder genetisch bedingt. Eine Abnahme der Leistungsfähigkeit in bestimmten Bereichen und die Zunahme von Beschwerden, vor allem des Bewegungsapparates, sind schließlich auch Teil des normalen Alterungsprozesses. Ich möchte abschließend Maurice Chevalier, einen französischen Schauspieler und Sänger, zitieren: „Old age isn’t so bad, when you consider the alternative“. (Yvonne Fitzenberger)

Kurzbiografie Dr. Tobias Richter studierte Medizin an der Universität in Freiburg. Seinen Schwerpunkt legte er auf die Neurologie. Seine internistische und gastroenterologische Ausbildung absolvierte Richter in Bad Soden. Letzteres verlieh ihm die Zusatzbezeichnung Notfallmediziner. Vor rund zehn Jahren wechselte Richter als Oberarzt zur Asklepios-Klinik. Unter der Leitung von Dr. Beate Manus, die die geriatrische Abteilung in der Seligenstädter Klinik aufgebaut hat, hat er die Zusatzbezeichnung Geriater erworben. Im April dieses Jahres hat Manus die Teamleitung der Geriatrie an Richter übergeben. (yfi)